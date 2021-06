ROJADIRECTA Italia-Galles gratis Svizzera-Turchia: Orari, Formazioni, dove vederle LIVE Streaming

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi domenica 20 giugno 2021, dove spiccano due partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Italia-Galles e Svizzera-Turchia.

Inizia con le partite di oggi la terza e ultima giornata dei gruppi della fase a gironi. Si iniziano con il Gruppo A: alle 18 si gioca all’Olimpico di Roma Italia-Galles e alle 21 c’è Svizzera-Truchia allo stadio “Olimpico” di Baku.

Classifica Gruppo A: Italia 6 punti, Galles 4, Svizzera 1, Turchia zero.

L’ Italia è qualificata e arriverà prima se evita la sconfitta.

è qualificata e arriverà prima se evita la sconfitta. Il Galles arriverà tra le prime due se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia.

arriverà tra le prime due se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia. La Svizzera può arrivare tra le prime due se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma sarà eliminata se perde.

può arrivare tra le prime due se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma sarà eliminata se perde. La Turchia non può arrivare tra le prime due e deve battere la Svizzera per arrivare terza.​

18:00 Diretta Italia-Galles (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Streaming Italia-Galles in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

18:00 Diretta Svizzera-Turchia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Le probabili formazioni:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Müldür; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.

Streaming Svizzera-Turchia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.