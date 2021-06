ITALIA AUSTRIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY Live o Rai Play?

Dove vedere Italia Austria Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Torna in campo la Nazionale di Mancini la quale questa sera alle 21 sfiderà l’Austria nell’ottavo di finale degli Europei di calcio di Euro 2020, che andrà in scena allo Stadio Wembley di Londra. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai ed a pagamento su Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi sabato 26 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Italia Austria Streaming, presentazione match

Il Ct azzurro Roberto Mancini prima dell’Austria: “Giocheremo in uno stadio fantastico, un tempio così merita rispetto e sarà necessario giocare bene. L’obiettivo è tornare qui. Fino a oggi mi sono divertito molto e voglio continuare a farlo. Formazione? Ho qualche dubbio”.

Il capitano dell’Austria David Alaba parla alla vigilia della sfida con l’Italia: “Andare ai quarti e giocare a Monaco di Baviera sarebbe un sogno. Non pensiamo a questa partita, ai quarti: siamo concentrati al 100% sulla gara di domani, ci siamo preparati solo per l’Italia”.

Italia Austria Diretta Live, probabili formazioni



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, X Schlager, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore Franco Foda. A disposizione in panchina: A Schlager, Pervan, Schöpf, Ilsanker, Kalajdzic, Posch, Lazaro, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo, Gregoritsch.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Guardalinee: connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto Uomo: Sandro Schaerer (Svizzera). VAR: Attwell. AVAR: Van Boeke (Olanda), Betts e Kavanagh.

Il Ct della nazionale austriaca, Franco Foda, nato a Mainz 55 anni fa da padre italiano, racconta la sfida così: “Per noi è un momento speciale perché l’Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale, in più a Wembley e contro l’Italia. Quindi è una partita speciale per tutti, non solo per me ma per tutto lo staff la federazione. Non vediamo l’ora di giocare e speriamo in un buon risultato. Ovviamente per me c’è un rapporto speciale con l’Italia, ci vado spesso in vacanza e poi la pasta in Italia ha un gusto speciale, è buonissima”.

Lorenzo Insigne, attaccante Italia: “Abbiamo guardato qualche partita dell’Austria. Non abbiamo ancora parlato dei dettagli, ma da quello che abbiamo visto è una squadra molto fisica che può pressare e correre per tutta la partita. Non ci faremo influenzare e giocheremo il nostro calcio. Tutto quello che dobbiamo fare è rimanere calmi e preparare questa partita come tutte le altre, per andare in campo e giocare una grande gara”.