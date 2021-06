ROJADIRECTA Belgio-Portogallo Streaming Gratis Olanda-Repubblica Ceca: Orari, Formazioni Oggi, dove vedere LIVE Streaming | EURO2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi domenica 27 giugno 2021, dove si giocano altre due partite degli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020: Belgio-Portogallo e Olanda-Repubblica Ceca.

18:00 Diretta Olanda-Repubblica Ceca (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Olanda gioca contro la Repubblica Ceca il 27 giugno alle 18:00 CET a Budapest per un posto ai quarti di finale di UEFA EURO 2020. Le probabili formazioni:

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen.

Indisponibili: L. De Jong (ginocchio).

In diffida: De Roon.

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick.

In dubbio: Sadílek.

Squalificato: Bořil.

In diffida: Hložek, Masopust.

Streaming Olanda-Repubblica Ceca per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Belgio-Portogallo (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Il Belgio affronta il Portogallo a Siviglia domenica 27 giugno alle 21:00 CET negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

Le probabili formazioni:

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard.

Indisponibili: Castagne, Chadli.

In diffida: T. Hazard.

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota.

In diffida: Rúben Dias.

Streaming Belgio-Portogallo in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.