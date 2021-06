GALLES DANIMARCA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Galles Danimarca Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Partita che apre la fase degli ottavi degli Europei 2020. Si gioca sul prato della Johan Cruijff Arena di Amsterdam alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021. Si gioca prima di Italia-Austria che viene trasmessa in chiaro da Rai Uno alle 21. Scopri dove vedere Galles Danimarca streaming e tv.

Galles Danimarca Streaming, presentazione match

Galles e Danimarca sono due squadre considerate non tra le favorite per la vittoria finale, ma che, allo stesso tempo, non sono nuove a fare l’impresa in questa competizione. I gallesi si spinsero fino alla semifinale nell’ultima edizione, quella del 2016, mentre i danesi addirittura riuscirono ad alzare al cielo la coppa nell’ormai lontanissimo 1992. Entrambe le squadre cercheranno di sfruttare un tabellone difficile ma non impossibile. Chi vincerà, infatti, si troverà davanti una tra Olanda e Repubblica Ceca.

Galles Danimarca Diretta Live, probabili formazioni



Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, James, Moore. Allenatore Rob Page. A disposizione in panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, N Williams, Lockyer, Norrington-Davies, J Williams, Brooks, Levitt, Wilson, Smith, T Roberts.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Allenatore Kasper Hjulmand. A disposizione in panchina: Lossl, Ronnow, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Skov, Norgaard, Jensen, Olsen, Dolberg, Wind, Cornelius.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Foltyn. Quarto Uomo: Hategan (Romania). VAR: Dankert. AVAR: Dingert, Gittelmann e Fritz.

Galles Danimarca Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Galles Danimarca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Galles Danimarca Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Galles Danimarca fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Galles Danimarca non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.