OLANDA REPUBBLICA CECA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: SKY Sport o Video Rai Play?

Partita valida per gli ottavi degli Europei 2020. Si gioca alla Puskas Arana di Budapest alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 27 giugno 2021. Chi vince giocherà ai quarti contro la Danimarca.

Olanda Repubblica Ceca Streaming, presentazione match

Gli Orange sono tra le squadre che sono arrivate fino a questo punto della competizione facendo un percorso netto. Gli uomini di De Boer hanno infatti ottenuto tre vittorie in altrettante partite, imponendosi al primo posto nel Gruppo C. Ucraina (3-2 all’esordio), Austria (2-0) e Macedonia del Nord (3-0), sono stati sin qui gli ostacoli superati. Una vittoria (2-0 contro la Scozia), un pareggio (1-1 contro la Croazia) ed una sconfitta (0-1 contro l’Inghilterra) invece per la Repubblica Ceca che, in virtù di quanto fatto in un Gruppo D si è guadagnata un posto tra le migliori terze.

Olanda Repubblica Ceca Diretta Live, probabili formazioni



Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen. CT Frank de Boer. Indisponibili: L De Jong (ginocchio).

In diffida: De Roon.

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick. CT Jaroslav Šilhavý. In dubbio: Sadílek. Squalificato: Bořil. In diffida: Hložek, Masopust.

Olanda Repubblica Ceca Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Olanda Repubblica Ceca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Olanda Repubblica Ceca Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Olanda Repubblica Ceca fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.