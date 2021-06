SLOVACCHIA SPAGNA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Slovacchia Spagna Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Partita valida per la terza e ultima giornata del girone E degli Europei 2020, è in programma allo stadio “La Cartuja” di Siviglia alle ore 18 italiane di oggi mercoledì 23 giugno 2021. In contemporanea a Slovacchia-Spagna si giocherà anche l’altra partita del raggruppamento: Svezia-Polonia in programma a San Pietroburgo. Scopri dove vedere Slovacchia Spagna streaming e tv.

Slovacchia Spagna Streaming, presentazione match

Lo status di outsider per la Slovacchia spesso si è rivelato un fattore positivo e stimolante. Basti pensare al 3-2 contro l’Italia ai Mondiali FIFA 2010, allo 0-0 contro l’Inghilterra a UEFA EURO 2016 e alla vittoria per 2-1 contro la Spagna nell’Ottobre 2014. Ripetere quel risultato contro la Roja mercoledì a Siviglia sarebbe, indubbiamente, la cosa migliore.

Per quanto riguarda la Spagna, questa è l’occasione del riscatto. Negli ultimi anni, infatti, nelle partite da dentro o fuori la pressione ha preso il sopravvento. Non potrà giocare per il pareggio e proverà a spingere subito sull’acceleratore per vincere e passare il turno.

Statistica TOP: dal 1996 ad oggi, la Spagna è stata sempre presente a EURO e l’ultima volta che non ha raggiunto la fase a eliminazione diretta è stata nel 2004. La Slovacchia ha raggiunto gli ottavi di finale a EURO 2016, nel suo primo torneo da nazione indipendente.

Slovacchia Spagna Diretta Live, probabili formazioni



SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Slovacchia Spagna in diretta tv su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

César Azpilicueta, difensore Spagna: “La squadra vuole andare avanti a tutti i costi quindi dobbiamo battere la Slovacchia. Abbiamo meno punti di quanti ne avremmo meritati ma nel calcio è fondamentale dipendere da se stessi. Giocheremo in casa e sarà come una partita a eliminazione diretta. Ci sono cose che stiamo facendo bene ma altre che dobbiamo migliorare”.

Slovacchia Spagna fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW.

Štefan Tarkovič, Ct Slovacchia: “Svezia e Polonia erano favorite contro di noi, ma la Spagna non è solo la favorita del girone ma è anche tra le favorite del torneo. Dobbiamo prepararci bene per la partita. Io credo ancora nella qualificazione”.

Tomáš Hubočan, difensore Slovacchia: “Il nostro girone è molto combattuto. Ci sono molti risultati che possono decidere il passaggio del turno. Sarà bello per i tifosi e sono sicuro che si divertiranno. Sarei felice di battere mercoledì la Spagna nuovamente come fatto nel 2014 a Žilina, e provare di nuovo quell’euforia unica”.