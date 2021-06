SVEZIA POLONIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Svezia Polonia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Partita valida per la terza e ultima giornata del girone E degli Europei 2020, è in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo alle ore 18 italiane di oggi mercoledì 23 giugno 2021. In contemporanea a Svezia-Polonia si giocherà anche l’altra partita del raggruppamento: Slovacchia-Spagna in programma a San Pietroburgo. Scopri dove vedere Svezia Polonia streaming e tv.

Svezia Polonia Streaming, presentazione match

La storia parla in favore della Svezia, che ha vinto le ultime cinque sfide contro la Polonia e le ultime due con almeno due gol di scarto. Il pareggio contro la Spagna, ottenuto alla prima giornata, dà speranza alla Polonia. Wojciech Szczęsny: ”C’è convinzione all’interno della squadra di potercela fare”.

Una fiducia che non manca nemmeno alla Svezia. Se la Polonia può contare sulla classe di Robert Lewandowski, anche l’attuale capolista del Gruppo E confida molto nelle giocate di Alexander ‘Kylian’ Isak .Il risultato ottenuto lunedì ha proiettato la Svezia agli ottavi. Ora sarà molto importante da capire se come prima, seconda o terza del girone.

Statistica TOP: la Svezia è imbattuta nelle ultime sette partite contro la Polonia (V6 P1), segnando 18 gol e subendone solo tre. Gli svedesi hanno vinto 14 dei 26 incontri diretti (P4 S8).

Svezia Polonia Diretta Live, probabili formazioni



SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.

Svezia Polonia in diretta tv su Sky Sport (numero 252 satellite).

Marcus Danielson, difensore Svezia: “Non possiamo pensare a un solo giocatore [Robert Lewandowski]. Ovviamente lui è il più forte e il più importante, ma dobbiamo difendere da squadra, contro lui e tutti gli altri. Abbiamo una struttura e una difesa che funzionano molto bene e non ci sottraiamo mai ai nostri sforzi”.

Svezia Polonia fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Tymoteusz Puchacz, difensore Polonia: “La Svezia è una squadra difficile, ma l’ultima partita che ricordo di aver giocato contro di loro era a livello Under 18: abbiamo vinto 1-0. Spero che mercoledì finisca con lo stesso risultato. Dobbiamo essere coraggiosi: contro la Spagna mi è piaciuta proprio la nostra aggressività”.