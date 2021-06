EURO2020 LIVE Streaming Portogallo-Francia Germania-Ungheria Svezia-Polonia Slovacchia-Spagna: Orari, Formazioni, dove vederle

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi mercoledì 23 giugno 2021, dove spiccano le ultime 4 partite della fase a gironi degli Europei di calcio di Euro 2020: Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia per il Gruppo E, Portogallo-Francia e Germania-Ungheria per il Gruppo F.

18:00 Diretta Slovacchia-Spagna (Euro 2020) – Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).



Lo status di outsider per la Slovacchia spesso si è rivelato un fattore positivo e stimolante. Basti pensare al 3-2 contro l’Italia ai Mondiali FIFA 2010, allo 0-0 contro l’Inghilterra a UEFA EURO 2016 e alla vittoria per 2-1 contro la Spagna nell’Ottobre 2014. Ripetere quel risultato contro la Roja mercoledì a Siviglia sarebbe, indubbiamente, la cosa migliore.

Per quanto riguarda la Spagna, questa è l’occasione del riscatto. Negli ultimi anni, infatti, nelle partite da dentro o fuori la pressione ha preso il sopravvento. Non potrà giocare per il pareggio e proverà a spingere subito sull’acceleratore per vincere e passare il turno.

Statistica TOP: dal 1996 ad oggi, la Spagna è stata sempre presente a EURO e l’ultima volta che non ha raggiunto la fase a eliminazione diretta è stata nel 2004. La Slovacchia ha raggiunto gli ottavi di finale a EURO 2016, nel suo primo torneo da nazione indipendente.

Le probabili formazioni Slovacchia-Spagna



SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Streaming Slovacchia-Spagna per gli abbonati sui canali Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Diretta Svezia-Polonia (Euro 2020) – Sky Sport (numero 253 satellite).



La storia parla in favore della Svezia, che ha vinto le ultime cinque sfide contro la Polonia e le ultime due con almeno due gol di scarto. Il pareggio contro la Spagna, ottenuto alla prima giornata, dà speranza alla Polonia. Wojciech Szczęsny: ”C’è convinzione all’interno della squadra di potercela fare”.

Una fiducia che non manca nemmeno alla Svezia. Se la Polonia può contare sulla classe di Robert Lewandowski, anche l’attuale capolista del Gruppo E confida molto nelle giocate di Alexander ‘Kylian’ Isak .Il risultato ottenuto lunedì ha proiettato la Svezia agli ottavi. Ora sarà molto importante da capire se come prima, seconda o terza del girone.

Statistica TOP: la Svezia è imbattuta nelle ultime sette partite contro la Polonia (V6 P1), segnando 18 gol e subendone solo tre. Gli svedesi hanno vinto 14 dei 26 incontri diretti (P4 S8).

Le probabili formazioni Svezia-Polonia



SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.

Streaming Svezia-Polonia per gli abbonati sui canali Sky Sport (numero 253 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Portogallo-Francia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252 Satellite)



Il Portogallo è pronto a ripetere la finale di EURO 2016. La voglia di dimostrare il proprio valore, soprattutto dopo la sconfitta per 4-2 contro la Germania, è molta. Si affiderà ad un Cristiano Ronaldo smanioso di trovare la sua prima rete in carriera contro la Francia. Il fuoriclasse portoghese è a soli due gol da Ali Daei nella classifica marcatori di tutti i tempi della nazionale, e non vede l’ora di porre fine al primato dell’iraniano.

I Bleus hanno passato il girone, ma è improbabile che tolgano il piede dall’acceleratore per questa sfida.

Jules Koundé, Lucas Hernández e Corentin Tolisso potrebbero partire dal primo minuto per provare a dare più brillantezza alla squadra dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ungheria.

Statistica TOP: la Francia è imbattuta da 12 degli ultimi 13 incontri con il Portogallo. L’unica macchia su questa lunga striscia vincente è la sconfitta nella finale di EURO 2016.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia



PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Streaming Portogallo-Francia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Germania-Ungheria (Euro 2020) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)



Nota positiva è il ritorno a pieno regime di Leon Goretzka in mediana, mentre l’assente Thomas Müller per un problema al ginocchio dovrà essere rimpiazzato. Il reparto offensivo è comunque ricco di pedine che vorranno lasciare il segno nel match. La Germania ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime 16 partite, quindi dovrà fare attenzione a non farsi sorprendere soprattutto in contropiede.

L’Ungheria non avrà il sostegno del proprio pubblico come nel pareggio contro la Francia, ma nello stesso tempo potrà giocare senza eccessiva pressione a Monaco. I magiari sono andati ben oltre le attese nell’ultima gara e vorranno ripetersi come hanno fatto contro il Portogallo a EURO 2016.

Statistica TOP: queste squadre non si erano mai incontrate in una fase finale di EURO. Torneranno ad affrontarsi a livello ufficiale dopo la finale dei Mondiali del 1954.

Le probabili formazioni di Germania-Ungheria



GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.

Streaming Germania-Ungheria in chiaro su Sky Sport (numero 253 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.