GERMANIA UNGHERIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Partita valida per la terza e ultima giornata del Girone F degli Europei 2020, è in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 23 giugno 2021. In contemporanea a Germania-Ungheria si giocherà anche l'altra partita del raggruppamento: Portogallo-Francia in programma alla Puskas Arena di Budapest e che viene trasmessa in chiaro da Rai Uno.

Nota positiva è il ritorno a pieno regime di Leon Goretzka in mediana, mentre l’assente Thomas Müller per un problema al ginocchio dovrà essere rimpiazzato. Il reparto offensivo è comunque ricco di pedine che vorranno lasciare il segno nel match. La Germania ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime 16 partite, quindi dovrà fare attenzione a non farsi sorprendere soprattutto in contropiede.

L’Ungheria non avrà il sostegno del proprio pubblico come nel pareggio contro la Francia, ma nello stesso tempo potrà giocare senza eccessiva pressione a Monaco. I magiari sono andati ben oltre le attese nell’ultima gara e vorranno ripetersi come hanno fatto contro il Portogallo a EURO 2016.

Statistica TOP: queste squadre non si erano mai incontrate in una fase finale di EURO. Torneranno ad affrontarsi a livello ufficiale dopo la finale dei Mondiali del 1954.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At.

Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.

Germania Ungheria in diretta tv su Sky Sport (numero 253 satellite).

Joachim Löw, Ct Germania: “Contro il Portogallo abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dell’intensità e della gestione della palla, soprattutto in fase di possesso. Contro l’Ungheria sarà una partita diversa ma altrettanto difficile. Difenderà con 8-9 uomini e proverà ad agire in contropiede. Ha dimostrato di saper essere una squadra molto ostica e pericolosa”.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Marco Rossi, Ct Ungheria: “Ci sentiamo come al luna park, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Siamo qui per disputare una partita di alto livello e cercheremo di tornare da Monaco con la prima vittoria in questo torneo”.