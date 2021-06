ROJADIRECTA Italia-Austria Streaming Gratis Galles-Danimarca: Orari, Formazioni, dove vederle LIVE Streaming EURO2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi sabato 26 giugno 2021, dove si giocano le prime due partite degli ottavi di finale degli Europei di calcio di Euro 2020: Italia-Austria e Galles-Danimarca.

Nella fase a gironi, nessuna squadra ha impressionato di più dell’Italia, che ha vinto il Gruppo A grazie ai 3-0 su Turchia e Svizzera – 11esima vittoria consecutiva senza subire gol – e a un 1-0 sul Galles. Gli azzurri vogliono ovviamente prolungare la striscia a Wembley.

Nel Gruppo C, l’Austria è passata da un comodo 3-1 sulla Macedonia del Nord a una sconfitta per 2-0 contro l’Olanda. Alla terza giornata, ha dato il meglio di sé dominando l’Ucraina e portando a casa i tre punti grazie a un gol di Christoph Baumgartner. Contro l’Italia, la squadra spera in una prestazione simile.

18:00 Diretta Galles Danimarca (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Le probabili formazioni:

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore. Allenatore Rob Page. Squalificato: Ampadu. Diffidati: Allen, Davies, Gunter, Mepham, Moore.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Mæhle, Vestergaard, Kjær, Christensen, Wass; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite. Allenatore Kasper Hjulmand. Diffidati: Damsgaard, Delaney, Jensen, Wass.

Streaming Galles-Danimarca per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Italia Austria (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Allenatore Roberto Mancini. In dubbio: Florenzi (polpaccio), Chiellini (coscia). Diffidati: Pessina.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović. Allenatore Franco Foda. Indisponibili: Lazaro (coscia). Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Sarà assistito dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Sandro Schaerer.

Streaming Italia-Austria in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.