EURO2020 LIVE Streaming Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra: Orari, Formazioni, dove vederle

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi martedì 22 giugno 2021, dove spiccano 2 partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra per l’ultimo round del Gruppo D.

21:00 Diretta Croazia-Scozia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Croazia e Scozia si affrontano nella terza giornata del gruppo D degli Europei di calcio. Entrambe le Nazionali hanno un solo punto, frutto dei pareggi racimolati rispettivamente contro Repubblica Ceca e Inghilterra alla seconda giornata. Per non rischiare di abbandonare in anticipo la competizione, le due selezioni hanno bisogno di vincere.

Per la Croazia non passare il girone sarebbe un flop, dopo il secondo posto nell’ultimo mondiale. La Scozia, dopo anni lontani da palcoscenici mondiali, si punta, comunque a fare bella figura.

Le probabili formazioni Croazia-Scozia



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.

Streaming Croazia-Scozia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Repubblica Ceca-Inghilterra (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



La Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy e l’Inghilterra di Gareth Southgate si affrontano nella 3ª giornata del Gruppo D di Euro 2020, in una gara decisiva per la qualificazione delle due Nazionali agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra



I giochi nel girone sono ancora completamente aperti: cechi e inglesi conducono appaiati in vetta con 4 punti, ma per Croazia e Scozia, che inseguono a un punto e si sfideranno nel confronto diretto, non è detta l’ultima parola. Sarà il primo confronto fra le due squadre in una fase finale degli Europei.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Grealish; Foden, Kane, Sterling.

Streaming Repubblica Ceca-Inghilterra in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.