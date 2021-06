ROJADIRECTA Inghilterra-Scozia Croazia-Repubblica Ceca Svezia-Slovacchia: Orari, formazioni, dove vederle LIVE Streaming

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi venerdì 18 giugno 2021, dove spiccano tre partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Inghilterra-Scozia Croazia-Repubblica Ceca e Svezia-Slovacchia.

Alle 15 Svezia-Slovacchia si sfidano nella seconda giornata del Gruppo E. Alle 18 Croazia-Repubblica Ceca si sfidano nel Gruppo D degli Europei. Alle 21 Inghilterra-Scozia si sfidano nel Gruppo D.

15:00 Diretta Svezia-Slovacchia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Streaming Svezia-Slovacchia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Diretta Croazia-Repubblica Ceca (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

Streaming Croazia-Repubblica Ceca per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

21:00 Diretta Inghilterra-Scozia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Foden, Mount; Kane.

Scozia (4-2-3-1): Marshall; Hendry, Cooper, Hanley; O’Donnel, Gilmour, McGinn, McTominay, Robertson; Fraser, Adams.

Streaming Inghilterra-Scozia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.