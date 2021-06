Croazia Repubblica Ceca Streaming Gratis TV, dove vederla: SKY Live o Video Rai Play?

Dove vedere Croazia Repubblica Ceca Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Croazia Repubblica Ceca, valida per la 2a giornata del Gruppo D di Euro 2020, si giocherà oggi giovedì 17 giugno 2021 allo stadio “Hampden Park” di Glasgow in Scozia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 italiane. L’ex attaccante di Sampdoria e Roma, Patrik Schick, è fra gli attuali capocannonieri di Euro 2020 grazie ai 2 goal realizzati nel match contro la Scozia. Scopri dove vedere Croazia Repubblica Ceca streaming e tv.

Croazia Repubblica Ceca Streaming, presentazione match

Nel Gruppo D Crozia-Repubblica Ceca è già una partita-verità, con i vice-campioni del mondo che non possono sbagliare dopo il ko all’esordio contro l’Inghilterra. La nazionale del ct Dalic, tra le più “italiane” dell’Europeo, è obbligata alla vittoria se non vuole mettere a rischio anche la possibilità di arrivare agli ottavi come migliore terza. Dall’altra parte i cechi viaggiono sull’onda dell’entusiasmo dei primi tre punti contro la Scozia trascinati da un super Schick.

Zlatko Dalić, Ct Croazia: “Dovremo fare una partita d’attacco. Sono ottimista perché contro il Belgio e l’Inghilterra non siamo stati sovrastati. Contro Scozia e Repubblica Ceca servirà vincere per ritrovare fiducia in noi stessi. Vedrete una Croazia diversa contro i cechi rispetto a quella della prima giornata. Farò dei cambiamenti nell’undici di partenza e cambierò qualcosa anche a livello tattico e di approccio al match”.

Jaroslav Šilhavý, Ct Repubblica Ceca: “Il nostro desiderio è chiaro, ovvero passare il girone. Un punto nelle prossime due partite potrebbe bastare, ma non andremo in campo per il pareggio. La Croazia è vice campione del Mondo ed ha al suo interno grande qualità. Per fare risultato dovremo fare una grande prestazione”.

Croazia Repubblica Ceca Diretta Live, probabili formazioni



CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Rebic, Perisic, Modric; Kramaric. Ct: Dalic. A disposizione: Kalinic, Sluga, Vlasic, Bradaric, Skoric, Juranovic, Pasalic, Brekalo, Ivanusec, Badelj, Budimir, Petkovic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Jankto, Darida; Schick. Ct: Silhavy. A disposizione: Mandous, Kaderabek, Mateju, Sevcik, Vydra, Brabec, Zima, Hlozek, Pekhart, Barak, Krmencik, Holes.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste, Alonso Fernandez. Quarto uomo: Scharer. VAR: Martinez Munuera. AVAR: gli arbitri italiani Di Bello, Prieto e Irrati.

Croazia Repubblica Ceca, i precedenti

• Le squadre si sono affrontate allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne il 17 giugno 2016 nel Gruppo D, sempre alla seconda giornata. Dopo aver subito i gol di Ivan Perišić (37′) e Ivan Rakitić (59′), i cechi hanno recuperato negli ultimi 15 minuti con Milan Škoda (75′) e un rigore trasformato da Tomáš Necid a 1′ dalla fine per fallo di mano di Domagoj Vida.

• La Croazia di Ante Čačić, però, è arrivata prima nel Gruppo D, mentre l’undici allenato da Pavel Vrba ha concluso il girone al quarto posto dietro Spagna e Turchia (quello contro la Croazia è stato l’unico punto).

• In due amichevoli, la Croazia ha totalizzato una vittoria e un pareggio.

• A dicembre 1996, le squadre hanno pareggiato 1-1 a Casablanca, ma la Croazia si è imposta 4-1 ai rigori e ha vinto la Coppa del Re Hassan II.

• A febbraio 2011, in un’amichevole giocata a Pula, la Croazia ha vinto 4-2 contro la Repubblica Ceca. Era la prima volta che la Repubblica Ceca subiva quattro gol in una partita. La gara ha visto esordire Šime Vrsaljko nel secondo tempo.

Croazia Repubblica Ceca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Statistiche EURO: Croazia

• La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l’indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi.

• L’avventura della Croazia a UEFA EURO 2016 si è conclusa agli ottavi contro i futuri campioni del Portogallo, vincitori per 1-0 ai supplementari. La squadra di Čačić era arrivata prima nel girone con sette punti davanti ai campioni in carica della Spagna.

• La squadra di Zlatko Dalić ha vinto il Gruppo E di qualificazione a UEFA EURO 2020 totalizzando 17 punti in otto partite e staccando il Galles di tre lunghezze.

• Dopo l’eliminazione contro il Portogallo nel 2016, la sconfitta alla prima giornata contro l’Inghilterra è stata la seconda appena della Croazia nei 90 minuti nelle ultime 15 partite di EURO (V9 P4).

• Il bilancio della Croazia nelle tre partite disputate ad Hampden Park è P2 S1. La più recente, a ottobre 2013 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA, si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Scozia. La formazione croata non ha giocato altre partite nel paese.

• Il gol di Niko Kranjčar nell’1-1 in amichevole contro la Scozia a marzo 2008 è stato l’unico realizzato dalla Croazia a Glasgow.

Statistiche EURO: Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca si è sempre qualificata per la fase finale di EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia nel 1993.

• Ha vinto il torneo come Cecoslovacchia nel 1976 e ha raggiunto la finale nel 1996, alla prima partecipazione come Repubblica Ceca, ma ha perso contro la Germania.

Il leggendario ‘cucchiaio’ su rigore di Panenka nella vittoria del 1976

• La Repubblica Ceca ha anche raggiunto le semifinali di UEFA EURO 2004 e i quarti di UEFA EURO 2012.

• Nel 2016, la Repubblica Ceca è arrivata ultima nel girone con un solo punto in tre partite. Oltre alle sconfitte contro Spagna (0-1) e Turchia (0-2), ha pareggiato 2-2 contro la Croazia. È stata l’unica volta che ha evitato la sconfitta – e segnato – in quattro partite della fase finale EURO prima della gara d’esordio di questa edizione.

• La squadra di Jaroslav Šilhavý si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al secondo posto nel Gruppo A dietro l’Inghilterra, battuta 2-1 a Praga dopo aver perso 5-0 a Wembley alla prima giornata. È stata una delle tre sconfitte subite dalla Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ma le cinque vittorie le hanno permesso di concludere con 15 punti e staccare il Kosovo di quattro lunghezze.

• Questa è l’ottava partita della Repubblica Ceca/Cecoslovacchia ad Hampden Park; quella della prima giornata è stata invece la prima vittoria nell’impianto (P1 S5). L’ultima partita in questo stadio prima di questa edizione risale alle qualificazioni per UEFA EURO 2012 contro la Scozia (settembre 2011) e si è conclusa 2-2.

I grandi gol della Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca ha anche vinto 2-1 al Celtic Park in una gara di qualificazione a UEFA EURO 2000, unico successo in Scozia prima della prima giornata. La Cecoslovacchia ha perso 5-0 a Ibrox in un’amichevole del 1937. Dunque, il bilancio complessivo della Cecoslovacchia/Repubblica Ceca a Glasgow (e in Scozia) è V2 P1 S6.