CROAZIA SPAGNA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: SKY Sport o Video Rai Play?

Partita valida per gli ottavi degli Europei 2020. Si gioca al Parken Stadion di Copenaghen alle ore 18:00 italiane di oggi lunedì 28 giugno 2021. Chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Francia-Svizzera delle 21 di questa sera.

Croazia Spagna Streaming, presentazione match

La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l’indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi. La Spagna partecipa a EURO per la settima volta consecutiva. Ha vinto il torneo nel 1964, nel 2008 e nel 2012, diventando la prima squadra a difendere il titolo.

Croazia Spagna Diretta Live, probabili formazioni



CROAZIA: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Alvaro Morata, Sarabia.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Ad assisterlo i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Croazia Spagna in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale

terrestre) e(251 del satellite).

La corsa nella Spagna verso il terzo titolo consecutivo è stata interrotta a UEFA EURO 2016 dall’Italia, vincitrice 2-0 agli ottavi. Spagna eliminata agli ottavi anche alla Coppa del Mondo 2018, ai rigori dalla Russia padrona di casa. Le Furie Rosse non hanno mai raggiunto i quarti negli ultimi tre grandi tornei internazionali disputati.

L’avventura della Croazia a UEFA EURO 2016 si è conclusa agli ottavi contro i futuri campioni del Portogallo, vincitori per 1-0 ai supplementari. La squadra di Ante Čačić era arrivata prima nel girone con sette punti davanti ai campioni in carica della Spagna.