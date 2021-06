FRANCIA SVIZZERA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Francia Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Proseguono gli ottavi di finale a Euro 2020. Alle ore 21, alla National Arena Bucharest di Bucarest, Romania, i campioni del mondo della Francia sfidano la Svizzera. La vincente di questa sifda, giocherà ai quarti contro la vincente di Croazia-Spagna che si gioca alle 18 a Copenaghen. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai ed a pagamento su Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi lunedì 28 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Francia Svizzera Streaming, presentazione match

La Francia proverà ad allungare la striscia di imbattibilità in gare ufficiali contro la Svizzera quando l’affronterà alla National Arena Bucharest negli ottavi di finale di EURO 2020. I campioni del mondo hanno chiuso al primo posto il Gruppo F nonostante una sola vittoria in tre partite e i due pareggi nelle ultime due gare, mentre la Svizzera si è qualificata dal Gruppo A come una delle migliori terze. La vincente di questa sfida incontrerà Croazia o Spagna a San Pietroburgo nei quarti di finale del 2 luglio. Nel caso l’Italia arrivasse in semifinale battendo il Belgio, incontrerebbe una di queste quattro squadre menzionate, essendo tutte nella parte alta del tabellone degli europei.

Francia Svizzera Diretta Live, probabili formazioni



FRANCIA (3-5-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps. In panchina: Giroud, Ben Yedder, Hernandez, Maignan, Coman, Sissoko, Mandanda, Lemar, Tolisso, Dubois, Zouma.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Ct: Petkovic. In panchina: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert.

Arbitro: Fernando Andres Rapallini (Argentina). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Quarto Uomo: Frankowski (Pol). VAR: Munuera (Spa). AVAR: Hernandez (Spa).

Francia Svizzera Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Francia Svizzera in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Francia Svizzera in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Francia Svizzera non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.