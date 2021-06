PORTOGALLO FRANCIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: SKY Live o Rai Play?

Dove vedere Portogallo Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Partita valida per la terza e ultima giornata del Girone F degli Europei 2020, è in programma a Budapest alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 23 giugno 2021. In contemporanea a Portogallo-Francia si giocherà anche l’altra partita del raggruppamento: Germania-Ungheria in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Scopri dove vedere Portogallo Francia streaming e tv.

Portogallo Francia Streaming, presentazione match

Il Portogallo è pronto a ripetere la finale di EURO 2016. La voglia di dimostrare il proprio valore, soprattutto dopo la sconfitta per 4-2 contro la Germania, è molta. Si affiderà ad un Cristiano Ronaldo smanioso di trovare la sua prima rete in carriera contro la Francia. Il fuoriclasse portoghese è a soli due gol da Ali Daei nella classifica marcatori di tutti i tempi della nazionale, e non vede l’ora di porre fine al primato dell’iraniano.

I Bleus hanno passato il girone, ma è improbabile che tolgano il piede dall’acceleratore per questa sfida. Jules Koundé, Lucas Hernández e Corentin Tolisso potrebbero partire dal primo minuto per provare a dare più brillantezza alla squadra dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ungheria.

Statistica TOP: la Francia è imbattuta da 12 degli ultimi 13 incontri con il Portogallo. L’unica macchia su questa lunga striscia vincente è la sconfitta nella finale di EURO 2016.

Portogallo Francia Diretta Live, probabili formazioni



PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Portogallo Francia Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Portogallo Francia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Fernando Santos, Ct Portogallo: “Abbiamo giocato sabato con un caldo incredibile. Qui ci sono 35 gradi e i ragazzi devono recuperare. Abbiamo analizzato la partita della Germania e siamo arrivati alla conclusione che non abbiamo giocato col classico stile di del Portogallo. C’è qualcosa che non va se una squadra che ha subito tre gol in una partita solo una volta in 58 partite, ne subisce quattro per la prima volta. Si deve attaccare e difendere bene. La Francia è una squadra molto forte e difende bene. Contro la Germania abbiamo visto [Antoine] Griezmann giocare praticamente tutto il secondo tempo come terzino destro, dando il via ai contropiedi, e ci è riuscito benissimo”.

Alternative per vedere Portogallo Francia in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Portogallo Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Didier Deschamps, Ct Francia: “Eliminare il Portogallo non ci motiva di più. Il nostro obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile per la classifica e, di riflesso sui nostri avversari. Essere già qualificati agli ottavi ci dà una certa tranquillità ma questo non stride con la nostra ambizione”.

Antoine Griezmann, attaccante Francia: “Questa partita è come una finale, ma dovremo affrontarla esattamente come le altre due sfide a livello mentale. Dovremo fare risultato per passare il turno e sappiamo che non sarà una partita facile. Dovremo prepararla bene anche a livello tattico, così da poterli mettere in difficoltà anche sotto quell’aspetto. Lo stadio sarà di nuovo pieno e sono davvero contento di poter rivivere quell’atmosfera”.