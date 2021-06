CROAZIA SCOZIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Croazia Scozia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Croazia Scozia, valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo D di Euro 2020, si giocherà oggi martedì 22 giugno 2021 all’Hampden Park di Glasgow. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 italiane in contemporanea a Repubblica Ceca-Inghilterra trasmessa in chiaro su Rai Uno. Scopri dove vedere Croazia Scozia streaming e tv.

Croazia Scozia Streaming, presentazione match

La Nazionale di Dalic, vicecampione del mondo, dopo il ko all’esordio contro l’Inghilterra, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro la Repubblica Ceca. Gli scozzesi di Clarke, invece, hanno conquistato un prezioso punto a Wembley contro l’Inghilterra nel secondo match dopo il ko per 2-0 contro la Repubblica Ceca al debutto (splendida doppietta dell’ex Roma Schick). La Scozia, inoltre, dovrà fare a meno di Gilmour, centrocampista del Chelsea risultato positivo al Covid.

Classifica Gruppo D: Repubblica Ceca 4 punti, Inghilterra 4, Croazia 1, Scozia 1. La Croazia si qualifica con una vittoria e può ancora superare la Repubblica Ceca al secondo posto per differenza reti. La Scozia si qualifica con una vittoria e può superare l’Inghilterra al secondo posto per differenza reti. E’ la prima agli Europei fra le due Nazionali.

Croazia Scozia Diretta Live, probabili formazioni



Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. Ct: Dalic. A disposizione in panchina: Kalinic, Sluga, Badelj, Vlasic, Lovren, Brekalo, Skoric, Pasalic, Ivanusec, Bradaric, Budimir, Petkovic.

Scozia (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Ct: Clarke. A disposizione in panchina: Gordon, McLaughlin, Gallagher, Cooper, Forrest, Mckenna, Fraser, Nisbet, Patterson, Hendry, Fleck, Christie.

Arbitro: Rapallini (Argentina). Guardalinee: Belatti e Bonfa (Argentina). Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Sanchez, Prieto e Munuera (Spagna).

Croazia Scozia Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Croazia Scozia in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Croazia Scozia Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Croazia Scozia fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Croazia Scozia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.