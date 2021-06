INGHILTERRA SCOZIA Streaming Gratis TV, dove vederla: SKY Live o Rai Play?

Dove vedere Inghilterra Scozia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Inghilterra e Scozia si affrontano nel Derby britannico della 2a giornata del Girone D di Euro 2020, la prima edizione itinerante dei Campionati Europei di calcio. Diretta streaming in chiaro dallo stadio Wembley di Londra con i servizi Rai e Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi venerdì 18 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Inghilterra Scozia Streaming, presentazione match

Gareth Southgate, tecnico Inghilterra: “È una partita molto speciale per tutte le persone coinvolte e soprattutto per i tifosi delle due squadre. Dà una prospettiva diversa al girone di qualificazione, non c’è dubbio. La cosa positiva per noi è che nelle qualificazioni mondiali abbiamo pareggiato ad Hampden [2-2] e abbiamo vinto a Wembley [3-0]”.

Steve Clarke, tecnico Scozia: “È una sfida ricca di storia, antica e significa molto. Dicono che agli inglesi non importa molto, ma avendo lavorato in Inghilterra so che è molto importante: non vogliono perdere contro la Scozia e lo stesso vale per noi. Sapete quanto siamo passionali e quanto ci piace battere gli inglesi, anche se di recente non è capitato molto”.

Inghilterra Scozia Diretta Live, probabili formazioni



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Grealish. CT Southgate. A disposizione in panchina: Johnstone, Maguire, Henderson, Rashford, Trippier, Sancho, Calvert-Lewin, Foden, Chilwell, White, Saka, Bellingham.

SCOZIA (3-5-1-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams. CT Clarke. A disposizione in panchina: Gordon, O’Donnell, Dykes, Christie, Taylor, Fleck, Gallagher, Cooper, Turnbull, Nisbet, Fraser, Patterson.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis e del Palomar. Quarto Uomo: Cakir (Turchia).VAR: Hernandez. AVAR: Sanchez e gli italiani Meli e Valeri.

Inghilterra-Scozia, la più antica del mondo fra nazionali

• Le squadre si sono incrociate per l’ultima volta l’11 novembre 2016 nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2018. L’Inghilterra di Gareth Southgate ha vinto 3-0 con gol di Daniel Sturridge (23′), Adam Lallana (50′) e Gary Cahill (61′).

• L’Inghilterra ha vinto 18 partite su 32 a Wembley contro la Scozia, che invece ha collezionato nove vittorie. Nelle ultime 15 partite non ci sono stati pareggi, con 11 vittorie inglesi e quattro scozzesi.

• Nell’ultimo precedente tra le due squadre, il 10 giugno 2017, un gol di Harry Kane al 3′ di recupero ha permesso all’Inghilterra di strappare un 2-2 ad Hampden Park dopo una rete di Alex Oxlade-Chamberlain (70′) e una doppietta su punizione di Leigh Griffiths (87′, 90′).

• Con quel pareggio, l’Inghilterra ha centrato il quarto risultato utile consecutivo contro la Scozia (V3 P1) dopo la sconfitta per 1-0 a Wembley nello spareggio di ritorno per la qualificazione a UEFA EURO 2000. All’andata, gli scozzesi avevano vinto 1-0 con gol di Don Hutchison al 28′, centrando la prima vittoria a Wembley dal 1981, ma al ritorno ad Hampden Park una doppietta di Paul Sholes ha suggellato il 2-0 per gli inglesi e il passaggio del turno.

• L’unica altra sfida tra le due squadre in un torneo è stata quella alla seconda giornata di EURO ’96 a Wembley, ultima presenza della Scozia a EURO prima del 2020. L’Inghilterra ha vinto 2-0 con gol di Alan Shearer (53′) e Gascoigne (79′), a segno poco dopo un rigore di Gary McAllister parato da David Seaman.

Inghilterra Scozia Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Inghilterra Scozia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Inghilterra Scozia in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Inghilterra Scozia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Statistiche EURO: Inghilterra

• L’Inghilterra partecipa per la decima volta al Campionato Europeo UEFA. È arrivata terza nel 1968 e ha raggiunto le semifinali davanti al suo pubblico nel 1996.

• Allenati da Roy Hodgson, gli inglesi hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2016. Alla fase finale sono arrivati secondi dietro il Galles con cinque punti in tre partite e sono stati eliminati dall’Islanda agli ottavi (1-2).

• La squadra di Southgate è arrivata prima nel Gruppo A di qualificazione a UEFA EURO 2020, vincendo sette partite su otto (S1) e qualificandosi con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca (che affronterà alla fase finale).

L’unica sconfitta è stata il 2-1 alla quinta giornata in casa dei cechi, battuti 5-0 nella prima gara.

• Kane è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 12 gol, segnandone almeno uno a partita e servendo anche cinque assist.

• Sterling ha partecipato a 15 dei 37 gol segnati dall’Inghilterra nelle qualificazioni, totalizzando otto marcature personali e sette assist.

• La sconfitta contro l’Islanda agli ottavi di UEFA EURO 2016 è l’unica subita dall’Inghilterra nelle ultime 12 partite della fase finale di EURO (V6 P5). Le sconfitte ai rigori ai quarti contro Italia (2012) e Portogallo (2004) sono considerate pareggi.

• Il bilancio dell’Inghilterra a Wembley è ora di V184 P72 S39. Nel tempio del calcio nazionale la squadra ha vinto dieci delle ultime 11 gare disputate, tra cui quelle di qualificazione a UEFA EURO 2020 contro Repubblica Ceca (5-0), Bulgaria (4-0) e Montenegro (7-0). Ha solo perso due dei precedenti 23 incontri a Wembley (V17 P4), il più recente per 1-0 in UEFA Nations League contro la Danimarca il 14 ottobre 2020.

• L’Inghilterra non ha mai perso a Wembley nelle fasi finali di un torneo internazionale (V8 S3), pur essendo stata battuta ai rigori dalla Germania in semifinale a EURO ’96 dopo l’1-1 sul campo.

Statistiche EURO della Nazionale Scozzese

• La Scozia si è qualificata due volte alla fase finale di EURO, nel 1992 e nel 1996, senza mai superare la fase a gironi. Ha però centrato una vittoria su tre in entrambi i tornei.

• L’ultima competizione internazionale disputata dalla Scozia prima di EURO 2020 era stata la Coppa del Mondo 1998 in Francia.

• La Scozia non ha mai superato la fase a gironi di EURO o dei Mondiali (disputati otto volte). La Coppa del Mondo 1998 è stata la quarta competizione a cui ha partecipato senza vincere neanche una partita.

• La sconfitta contro la Repubblica Ceca alla prima giornata di UEFA EURO 2020 ha portato il bilancio della Scozia alla fase finale di EURO a V2 P1 S4.

• La Scozia di Alex McLeish ha iniziato le qualificazioni a UEFA EURO 2020 con una sconfitta per 3-0 in Kazakistan e una vittoria per 2-0 a San Marino. Dopo l’arrivo del Ct Steve Clarke a maggio 2019, la Scozia si è classificata terza nel Gruppo I dietro Belgio e Russia con 15 punti in 10 partite (V5 S5).

• La Scozia si è qualificata agli spareggi grazie al primo posto nel girone di UEFA Nations League 2018/19 (con McLeish in panchina). Ha totalizzato nove punti in quattro partite e ha preceduto Israele e Albania.

• Nella semifinale di spareggio a UEFA EURO 2020, la Scozia ha ritrovato Israele, che ha battuto 5-4 ai rigori ad Hampden Park dopo 120 minuti a reti inviolate.

• Gli scozzesi hanno vinto ai rigori anche la finale di spareggio in Serbia, terminata 1-1 ai tempi regolamentari. La squadra ha nuovamente trasformato tutti e cinque i tiri dal dischetto, mentre David Marshall ha parato l’ultimo di Aleksandar Mitrović e ha suggellato la qualificazione alla fase finale.

• La sconfitta al debutto ha posto fine alla striscia di cinque partite di imbattibilità della Scozia a EURO (3 vittorie, 2 pareggi). La formazione scozzese ha perso le precedenti quattro gare contro i cechi.

• Il bilancio complessivo della Scozia in Inghilterra è V20 P13 S29. Tutte queste partite tranne cinque le ha giocate contro l’Inghilterra (V18 P11 S28); a EURO ’96, oltre a perdere contro i padroni di casa, ha pareggiato 0-0 contro l’Olanda e vinto 1-0 sulla Svizzera, sempre al Villa Park di Birmingham.

• La Scozia ha anche battuto il Galles per 2-0 ad Anfield a ottobre 1977, staccando il biglietto per i Mondiali dell’anno successivo. Più di recente, ha giocato in amichevole a Londra contro il Brasile (Arsenal Stadium, marzo 2011, 0-2) e la Nigeria (Craven Cottage, maggio 2014, 2-2).