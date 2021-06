PORTOGALLO GERMANIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Live o Rai Play?

Dove vedere Portogallo Germania Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La Nazionale di Löw, sconfitta all’esordio, sfida i lusitani, campioni in carica e guidati da un super CR7 Cristiano Ronaldo contro l’Ungheria, nel secondo turno del Gruppo F di Euro 2020. Diretta streaming in chiaro dal’Allianz Arena di Monaco di Baviera con i servizi Rai e Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi sabato 19 giugno 2021 alle ore 18:00 italiane.

Portogallo Germania Streaming, presentazione match

Fernando Santos, Ct Portogallo: “Abbiamo cominciato con una vittoria, ma adesso ci aspettano due partite importanti. Questo è un Europeo, dobbiamo avere continuità”.

Joachim Löw, Ct Germania: “Il Portogallo non ha solo Cristiano Ronaldo in attacco, ma quattro o cinque altri giocatori eccezionali. Sono giocatori in grado di decidere una partita in qualsiasi momento. Si sanno adattare e sono forti tecnicamente. Quindi sarà difficile limitarli perché non sarà facile tenerli lontano dal pallone”.

Portogallo Germania Diretta Live, probabili formazioni



Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; N Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael; Carvalho, Danilo; B Silva, Bruno, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Santos. In panchina: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanches, Rafa Silva, Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, André Silva, Joao Felix.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich; Gündogan, Kroos, Gosens; Sané, Müller, Gnabry. CT Löw. In panchina: Leno, Trapp, Halstenberg, Havertz, Volland, Werner, Musiala, Süle, Neuhaus, Goretzka, Emre Can, Koch, Günter.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Gurdalinee: Beswick e Nunn. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Attwell. AVAR: Martinez Munuera, Prieto e Hernandez (Spagna).

L’ultima vittoria del Portogallo contro la Germania risale alla fase a gironi di Euro 2000: successo per 3-0, grazie a una tripletta di Sergio Conceição, nonché ultima volta in cui la Germania ha subito almeno tre reti dallo stesso giocatore in una partita tra Europei e Mondiali. Da allora, la Nazionale tedesca ha vinto quattro sfide contro il Portogallo, tutte in grandi tornei (Mondiali 2006, Euro 2008, Euro 2012, Mondiali 2014).

Portogallo Germania Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Portogallo Germania in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Match fruibile anche insul sito internet diwww.raiplay.it. La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Portogallo Germania in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Portogallo Germania non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

• La Germania è già costretta a inseguire dopo la sconfitta per 1-0 con la Francia nella gara d’apertura, arrivata con un autogol di Mats Hummels al 20′ alla Football Arena Munich.

• Con questa sconfitta, la Germania è a tre lunghezze da Francia e Portogallo, quest’ultima vittoriosa contro l’Ungheria a Budapest grazie a tre gol negli ultimi dieci minuti. Alla Puskàs Arena, i portoghesi sono passati in vantaggio con una conclusione di Raphaël Guerreiro deviata in porta all’84’, poi hanno raddoppiato con un rigore di Cristiano Ronaldo all’87’, e infine nel secondo minuti di recupero il numero 7 del Portogallo ha segnato la sua seconda rete personale.

• Cristiano Ronaldo è adesso il miglior marcatore di sempre delle fasi finali EURO con 11 gol, superando il record di nove gol di Michel Platini. L’attaccante portoghese è inoltre il primo calciatore a partecipare e segnare in cinque fasi finali EURO.