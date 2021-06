ROJADIRECTA Ungheria-Francia Portogallo-Germania Spagna-Polonia: Orari, Formazioni, dove vederle LIVE Streaming

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi sabato 19 giugno 2021, dove spiccano tre partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Ungheria-Francia Portogallo-Germania e Spagna-Polonia.

Alle 15 Ungheria-Francia si sfidano a Budapest nella seconda giornata del Gruppo F. Alle 18 Portogallo-Germania si sfidano a Monaco di Baviera nel Gruppo F degli Europei. Alle 21 Spagna-Polonia si sfidano a Siviglia nel Gruppo E.

Il Portogallo passa il turno se batte la Germania. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e l’Ungheria non batte la Francia.

passa il turno se batte la Germania. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e l’Ungheria non batte la Francia. La Francia passa il turno se batte l’Ungheria. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e la Germania non batte il Portogallo.

passa il turno se batte l’Ungheria. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e la Germania non batte il Portogallo. La Germania non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Portogallo e l’Ungheria non batte la Francia.

non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Portogallo e l’Ungheria non batte la Francia. L’Ungheria non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Francia e la Germania non batte il Portogallo.

non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Francia e la Germania non batte il Portogallo. La Spagna non può qualificarsi o venire eliminata alla Giornata 2.

non può qualificarsi o venire eliminata alla Giornata 2. La Polonia non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Spagna.

15:00 Diretta Ungheria-Francia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Fiola, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Holender; Ad. Szalai, Sallai.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Streaming Ungheria-Francia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Diretta Portogallo-Germania (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz.

Streaming Portogallo-Germania in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Spagna-Polonia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Rodri, Koke; Ferran Torres, Gerard Moreno, Ferran Torres.

POLONIA (3-5-1-1): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Klich, Moder, Linetty, Rybus; Zielinski; Lewandowski.

Streaming Spagna-Polonia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.