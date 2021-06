UNGHERIA FRANCIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Live o RaiPlay?

Dove vedere Ungheria Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Ungheria Francia, valida per la 2a giornata del Gruppo F di Euro 2020, si giocherà oggi sabato 19 giugno 2021 alla Puskas Arena di Budapest. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 italiane. Scopri dove vedere Ungheria Francia streaming e tv.

Ungheria Francia Streaming, presentazione match

Si tratta del primo confronto fra le due Nazionali nelle fasi finali degli Europei. Magiari e transalpini si sono tuttavia affrontati 22 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio che sorride all’Ungheria con 12 successi, 8 affermazioni dei Bleus e 2 pareggi. I rapporti di forza si sono tuttavia ribaltati negli ultimi decenni, se è vero che i magiari non battono i francesi dal 22 maggio 1976 (1-0 in amichevole con goal di Fekete), ovvero da 45 anni, e da allora hanno rimediato 5 sconfitte di fila.

Ungheria Francia Diretta Live, probabili formazioni



Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At Szalai; Fiola, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Holender; Ad Szalai, Sallai. CT Marco Rossi.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. CT Didier Deschamps.

Ungheria Francia Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Ungheria Francia in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Nell’ultima gara disputata a Budapest nel marzo del 1990, la Francia si impose 3-1 in amichevole con una doppietta di Cantona e un goal Sauzée per gli ospiti e un rigore di Attila Pínter per i magiari. In quell’occasione i Galletti espugnarono per la prima volta la capitale ungherese, dove precedentemente avevano perso 6 volte. Le due Nazionali si sono sfidate 4 volte anche nelle qualificazioni agli Europei, con un bilancio di 3 successi magiari e un pareggio.

Ungheria Francia Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Ungheria Francia fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Ungheria Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Per l’Ungheria si tratta della 2a partecipazione consecutiva alla fase finale degli Europei: nel 2016 i magiari hanno vinto il loro girone e sono stati poi fermati dal Belgio agli ottavi di finale. I magiari si sono qualificati a quest’edizione grazie al 2° posto nel girone di UEFA Nations League 2018/10 che ha permesso loro di accedere agli spareggi, dove hanno avuto la meglio prima della Bulgaria, poi in finale dell’Islanda.