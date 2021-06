DANIMARCA BELGIO Streaming Gratis TV, dove vederla: SKY Live o RaiPlay?

Dove vedere Danimarca Belgio Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Danimarca Belgio, valida per la 2a giornata del Gruppo B di Euro 2020, si giocherà oggi giovedì 17 giugno 2021 al Telia Parken di Copenaghen. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 italiane. Tifosi presenti allo stadio fino al 45% della capienza. Scopri dove vedere Danimarca Belgio streaming e tv.

La partita tra Belgio e Danimarca conta tantissimo, per la qualificazione agli ottavi di finale, che per la formazione belga diventerà una certezza se vincerà. Il Belgio infatti è primo nel girone B a 3 punti con Russia e Finlandia, che hanno giocato ieri, mentre la Danimarca è ultima a quota 0.

Danimarca Belgio Diretta Live, probabili formazioni



Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand.

A disposizione in panchina: Lossl, Ronnow, Boilesen, Vestergaard, Larsen, Andersen, Damsgaard, Skov, Norgaard, Wind, Skov Olsen, Cornelius.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T.

Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. CT Martinez.

A disposizione in panchina: Mignolet, Sels, Vermaelen, Denayer, Chadli, Praet, Benteke, Batshuayi, De Bruyne, Trossard, E.Hazard, Witsel.

Arbitro: Kuipers (Olanda).

Danimarca Belgio in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Danimarca Belgio fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Danimarca Belgio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.