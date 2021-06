RUSSIA DANIMARCA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Russia Danimarca Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Russia Danimarca, valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo B di Euro 2020, si giocherà oggi lunedì 21 giugno 2021 a Copenaghen. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 italiane in contemporanea a Finlandia-Belgio che invece si gioca a San Pietroburgo e viene trasmessa in chiaro su Rai Uno. Scopri dove vedere Russia Danimarca streaming e tv.

Russia Danimarca Streaming, presentazione match

Girone apertissimo: Russia (3) – Danimarca (0), Finlandia (3) – Belgio (6). Andiamo a capire le possibilità di qualificarsi delle due squadre.

La Russia si qualifica con una vittoria o con un pareggio se la Finlandia non batte il Belgio. La Danimarca può chiudere al secondo posto se batte la Russia e la Finlandia perde contro il Belgio, ma tutto dipenderà dal numero di gol segnati in queste due sfide.

Se Belgio, Russia e Finlandia dovessero chiudere con 6 punti (con la Danimarca che così rimarrebbe a 0), la classifica del girone prenderà forma in base alla differenza reti riguardante solo le partite tra le tre squadre, anche se tutte avanzeranno almeno come migliore terza classificata.

In tale scenario, se la Finlandia batte il Belgio di uno o due gol e la Russia vince, l’ordine sarà: 1° Belgio, 2° Finlandia, 3° Russia.

Se la Finlandia batte il Belgio da tre a cinque gol e la Russia vince, l’ordine sarà: 1° Finlandia, 2° Belgio, 3° Russia.

Se la Finlandia batte il Belgio di sei o più gol e la Russia vince, l’ordine sarà 1° Finlandia, 2° Russia, 3° Belgio.

Se Danimarca, Russia e Finlandia dovessero chiudere con 3 punti (dietro al Belgio a 9), la classifica del girone prenderà forma in base alla differenza reti riguardante solo le partite tra le tre squadre. Su questo scenario, la terza classificata del gruppo B potrebbe sperare di qualificarsi alla fase successiva in base al punteggio finale delle terze classificate degli altri gruppi.

Se la Danimarca batte la Russia 1-0 e la Finlandia perde, le squadre risulterebbero pari nella differenza reti a 3, con la classifica del girone che si svilupperà in base ad altri parametri in ordine d’importanza quali la differenza reti complessiva, i gol segnati complessivi, il numero di vittorie (che in questo caso sarebbe uguale), i punti disciplinari e il ranking Qualificazioni Europee (in cui la Russia è 12°, la Danimarca 15° e la Finlandia 20°). I punti disciplinari e il ranking Qualificazioni Europee verrebbero utilizzati solo se la Danimarca vincesse 1-0 e la Finlandia perdesse 2-1 (con Danimarca e Finlandia che risulterebbero a pari per differenza reti complessiva, gol segnati e numero di vittorie), o se la Danimarca vincesse 1-0 e la Finlandia perdesse 3-0 (in questo caso sarebbero Russia e Finlandia a pari per differenza reti complessiva, gol segnati e numero di vittorie).

Se la Danimarca batte la Russia con un margine di un gol diverso da 1-0 e la Finlandia perde, l’ordine sarà 2° Danimarca, 3° Russia, 4° Finlandia.

Se la Danimarca batte la Russia di due o più gol e la Finlandia perde, l’ordine sarà 2° Danimarca, 3° Finlandia, 4° Russia.

Russia Danimarca Diretta Live, probabili formazioni



RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. Ct: Cherchesov. In panchina: Shunin, Dyupin, Semenov, Kudryashov, Cheryshev, Zhemaletdinov, Fomin, Kuzyaev, Makarov, Mukhin, Sobolev, Zabolotny.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard, Poulsen. Ct: Hjulmand. In panchina: Lossl, Ronnov, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Norgaard, Jensen, Skov, Skov Olsen, Dolberg, Wind.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Letexier. AVAR: Brisard, Pages e Hernandez (Spagna).

Russia Danimarca Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Russia Danimarca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Russia Danimarca Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Russia Danimarca fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW.