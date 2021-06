UCRAINA AUSTRIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Live o Video Rai Play?

Dove vedere Ucraina Austria Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Ucraina Austria, valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo C di Euro 2020, si giocherà oggi lunedì 21 giugno 2021 all’Arena Nazionale di Bucarest e deciderà chi tra le due nazionali giocherà agli ottavi contro l’Italia, sabato a Wimbley. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 italiane in contemporanea a Macedonia-Olanda. Scopri dove vedere Ucraina Austria streaming e tv.

Ucraina Austria Streaming, presentazione match

All’Ucraina basta un punto per arrivare seconda nel girone, ma Andriy Shevchenko non ammette risultati diversi dalla vittoria. “Con una mentalità del genere non arrivi lontano”, ha avvertito il Ct: aspettiamoci dunque il solito atteggiamento offensivo da parte della sua squadra, trascinata da un Andriy Yarmolenko in gran forma.

Yarmolenko ha superato Shevchenko per numero di partecipazioni alle azioni da gol. Con due gol e un assist a EURO, è arrivato a 42 reti e 21 assist (48-13 per l’ex milanista). Il giocatore spera che ne arrivino ancora contro l’Austria, che con una vittoria può arrivare seconda: per questo, il Ct Franco Foda ha descritto la gara come “la nostra finale”.

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Allenatore Andriy Shevchenko. Diffidati: Shaparenko, Sydorchuk.

Austria: Bachmann; Dragović, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautović. Allenatore Franco Foda. Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Var italiana con Massimiliano Irrati.

Ucraina Austria in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

L’Ucraina, dopo il ko con gli ‘Orange’ ha trovato i primi punti nel torneo continentale regolando di misura la Macedonia del Nord grazie alle reti di Yaremchuk e Yarmolenko. Sul proprio cammino troverà l’Austria reduce dalla netta sconfitta contro la capoclassifica Olanda ma ancora pienamente in corsa per il pass che vale la top 16 del continente.

Ucraina Austria Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Ucraina Austria fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Ucraina Austria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due formazioni dopo che gli unici due precedenti risalgono a due partite amichevoli: vittoria ucraina nel 2011, successo austriaco l’anno seguente.