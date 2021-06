LIVE Streaming Ucraina-Austria e Macedonia-Olanda, Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio: Orari, Formazioni, dove vederle

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi lunedì 21 giugno 2021, dove spiccano 4 partite degli Europei di calcio di Euro 2020: Ucraina-Austria e Macedonia-Olanda per l’ultimo turno del Gruppo C, Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio per l’ultimo round del Gruppo B.

18:00 Diretta Ucraina-Austria (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

All’Ucraina basta un punto per arrivare seconda nel girone, ma Andriy Shevchenko non ammette risultati diversi dalla vittoria. “Con una mentalità del genere non arrivi lontano”, ha avvertito il Ct: aspettiamoci dunque il solito atteggiamento offensivo da parte della sua squadra, trascinata da un Andriy Yarmolenko in gran forma.

Yarmolenko ha superato Shevchenko per numero di partecipazioni alle azioni da gol. Con due gol e un assist a EURO, è arrivato a 42 reti e 21 assist (48-13 per l’ex milanista). Il giocatore spera che ne arrivino ancora contro l’Austria, che con una vittoria può arrivare seconda: per questo, il Ct Franco Foda ha descritto la gara come “la nostra finale”.

Le probabili formazioni Ucraina-Austria

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

Diffidati: Shaparenko, Sydorchuk.

Austria: Bachmann; Dragović, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautović.

Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Streaming Ucraina-Austria per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Diretta Macedonia-Olanda (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Con l’Olanda matematicamente prima e la Macedonia del Nord matematicamente ultima, entrambe le squadre conoscono già il loro destino. C’è comunque qualche spunto interessante: il primo è che Donyell Malen e il talentuoso Ryan Gravenberch potrebbero giocare la loro prima gara da titolare.

A soli 19 anni, Gravenberch ha poco più della metà degli anni di Goran Pandev, che potrebbe disputare l’ultima partita in nazionale prima del ritiro. Definito “volpone” dal Ct olandese Frank de Boer, l’ex interista e la sua squadra vorranno uscire dal torneo a testa alta. Il Ct Igor Angelovski ha dichiarato: “Vogliamo dare spettacolo”.

Le probabili formazioni di Macedonia-Olanda

Macedonia del Nord: Dimitrievski; S Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov; Ademi, Alioski, Bardi, Spirovski; Pandev, Elmas.

Diffidati: Alioski, Avramovski, Trajkovski, Velkovski.

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. De Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen.

In diffida: De Roon.

Streaming Macedonia-Olanda per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Finlandia-Belgio (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Quanto è importante questa partita? Basta chiederlo a Markku Kanerva, che a proposito della sfida contro il Belgio ha detto: “Forse è la più importante nella storia del calcio finlandese”. La Finlandia sa che una vittoria suggellerebbe la qualificazione agli ottavi di finale e ha la storia dalla sua parte, avendo totalizzato quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime sette gare contro i Diavoli Rossi.

Il Belgio, nel frattempo, è in vetta alla classifica dopo due vittorie convincenti e può arrivare primo anche con un pareggio.

Le probabili formazioni di Finlandia-Belgio

“È il nostro obiettivo”, ha commentato il portiere Thibaut Courtois, mentre Kevin De Bruyne Eden Hazard e Axel Witsel dovrebbero collezionare la prima presenza da titolare a EURO 2020.

Finlandia: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod.

In diffida: Kamara, Lod, O’Shaugnessy, Sparv.

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E Hazard.

In diffida: T Hazard.

Streaming Finlandia-Belgio in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Russia-Danimarca (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Russia e Danimarca si giocano tutto a Copenhagen. I danesi hanno tenuto testa al Belgio giovedì: Yussuf Poulsen ha segnato il secondo gol più veloce nella storia di EURO, seguito però dalla rimonta dei belgi nella ripresa. Pur avendo subito un’altra sconfitta, la Danimarca può ancora arrivare seconda.

Il pubblico di casa sarà ovviamente dalla sua parte, mentre la Russia disputa la prima gara all’estero dopo EURO 2016 (sette partite casalinghe dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2018). La squadra allenata da Stanislav Cherchesov ha tre punti e parte da una posizione migliore, ma l’esito non è per niente scontato.

Le probabili formazioni di Russia-Danimarca



Russia: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba.

In diffida: Barinov, Dzhikiya, Ozdoev.

Danimarca: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius, Braithwaite.

In diffida: Damsgaard, Jensen, Wass.

Streaming Russia-Danimarca per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.