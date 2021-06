SVIZZERA TURCHIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: SKY Live o Video Rai Play?

Dove vedere Svizzera Turchia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La partita tra Svizzera Turchia, valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo A di Euro 2020, si giocherà oggi domenica 20 giugno 2021 allo stadio “Olimpico” di Baku. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 italiane in contemporanea a Italia-Galles a Roma. Scopri dove vedere Svizzera Turchia streaming e tv.

Svizzera Turchia Streaming, presentazione match

La situazione in classifica del Gruppo A: Italia 6 punti, Galles 4, Svizzera 1, Turchia sero. La Svizzera può arrivare tra le prime due se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma sarà eliminata se perde. La Turchia non può arrivare tra le prime due e deve battere la Svizzera per arrivare terza.​

Le due squadre si ritrovano per la prima volta dopo la vittoria in rimonta della Turchia contro i padroni di casa allaseconda giornata di Euro 2008. Dopo il vantaggio elvetico con Hakan Yakin, i turchi hanno pareggiato con Semih Şentürk e, al 2′ di recupero, si sono imposti con una rete di Arda Turan. La Turchia ha centrato così la suaseconda vittoria alla fase finale dell’Europeo dopo quella contro il Belgio nel 2000

Svizzera Turchia Diretta Live, probabili formazioni



SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Allenatore Petkovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Muldur; Kahveci, Ayhan; Tufan, Calhanoglu, Under; B Yilmaz. Allenatore Gunes.

Svizzera Turchia in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

La Turchia cerca una vittoria eclatante dopo le sconfitte contro Italia e Galles ma può sperare al massimo nel terzo posto. Non sarà facile, visto che non ancora segnato, ma le buone prestazioni contro le grandi negli ultimi due anni (vittorie contro Francia, Olanda e Russia) fanno ben sperare. Ma anche la Svizzera ha le sue aspirazioni: dopo il pareggio contro il Galles, la squadra di Vladimir Petković potrebbe strappargli il secondo posto.

Svizzera Turchia fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Statistica chiave: la Turchia ha vinto otto confronti diretti su 15 contro la Svizzera. Il più recente è stato quello a EURO 2008 con un 2-1 in rimonta. La Svizzera ha vinto quattro volte.

Due curiosità legate ai Ct: quello turco, Şenol Güneş, è nato il 1° giugno 1952, data del primo confronto assoluto tra Turchia e Svizzera: l’amichevole, giocata ad Ankara, si è conclusa con un 5-1 per gli elvetici. Vladimir Petković, Ct della Svizzera, invece ha allenato i turchi del Samsunspor dal 2011 al 2012.