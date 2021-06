BRASILE COLOMBIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Video Youtube LiveStream Facebook, dove vedere la partita di Coppa America 2021

COPPA AMERICA 2021 – Il Brasile affronta oggi una grande partita al Mané Garrincha. Scopri dove viene trasmessa la partita di calcio Brasile-Colombia streaming e diretta tv.

Alle ore 2 AM italiane di oggi giovedì 24 giugno 2021 Brasile-Colombia sono le protagoniste di un avvincente match per il quarto turno del Girone B della Copa América 2021.

Dopo aver perso 2-1 contro il Perù, la squadra di Rueda non ha margini di errore e punta alla vittoria per suggellare la qualificazione ai quarti di finale. Continua a leggere per scoprire come guardare la partita di calcio in diretta e in diretta.

L’allenatore colombiano, Reinaldo Rueda, ha dichiarato martedì che la Colombia è disposta a entrare nella storia nella partita in cui la sua squadra affronterà il Brasile mercoledì a Rio de Janeiro per la quarta giornata del Gruppo B della Copa América.

“È una di quelle partite in cui devi giocare con quella volontà di segnare la storia e penso che tutto andrà così”, ha detto Rueda in conferenza stampa prima della partita di stanotte e quando gli è stato chiesto della difficoltà di misurarsi con il massimo favorito per il titolo di Coppa America Brasile.

“Questo è il gioco da giocare. Avremo un rivale di grande rispetto, di grande valore, che è in un buon momento e ha la pretesa di vincere giocando in casa”, ha aggiunto il tecnico, riferendosi a un Brasile che guida la classifica del Gruppo B dopo aver battuto per 3- 0 al Venezuela e 4-0 al Perù.

Il Brasile guida il Gruppo B con sei punti in classifica, dopo aver battuto la nazionale Vinotinto (3-0) e il Bicolor (4-0), seguito da Colombia (4), Perù (3), Venezuela (2) ed Ecuador (1).

Diretta Brasile Colombia Streaming, probabili formazioni

Brasile: Weverton; Alex Sandro, Éder Militao, Marquinhos, Renan Lodi; Douglas Luiz, Casemiro, Lucas Paquetá (o Éverton Ribeiro), Neymar; Richarlison y Gabriel Jesús. CT Tite.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Miguel Borja y Luis Muriel. CT Reinaldo Rueda.

Dove vedere Brasile Colombia streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta

La partita di calcio Brasile Colombia in diretta streaming della Coppa America di Brasile 2021 è visibile in Italia su Sky Sport Serie A e Eleven Sports con inizio alle ore 2 AM italiane di oggi giovedì 24 giugno 2021. Confermato l’oscuramento di Rojadirecta in Italia perchè considerato illegale. Diretta Streaming Gratis Online per gli abbonati con SkyGo e NOW.