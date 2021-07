ARGENTINA COLOMBIA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Eleven Sports?

Dove vedere Argentina Colombia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Semifinale della Copa America: si gioca oggi mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 03:00 AM italiane a Brasilia. Scopri dove vedere Argentina Colombia streaming e tv.

Argentina Colombia Streaming, presentazione match

La squadra di calcio colombiana arriva alla partita con l’Argentina dopo aver battuto l’Uruguay dal girone di qualificazione e qualificatasi terza nel girone B, in cui ha perso con Perù e Brasile, ha pareggiato con il Venezuela e battuto l’Ecuador. Arriva anche, con la presenza di Juan Guillermo Cuadrado, assente in partita per i quarti di finale, a causa dell’accumulo di cartellini gialli, e David Ospina, che è stato al massimo livello.

La squadra argentina raggiunge la semifinale di Copa América imbattuta e dopo aver sconfitto 3-0 l’Ecuador nei quarti di finale. Nel girone A è primo, con 10 punti, battendo Paraguay, Bolivia e Uruguay e pareggiando all’esordio con il Cile. Lionel Messi, suo massimo riferimento, vive uno dei momenti migliori con l’albiceleste e, inoltre, capocannoniere del torneo con quattro reti.

Argentina Colombia Diretta Live, formazioni ufficiali



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Nicolás González.

CT Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado: Duván Zapata e Rafael Santos Borré. CT Reinaldo Rueda.

Argentina Colombia Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Argentina Colombia in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow.

Argentina Colombia Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Argentina Colombia fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Argentina Colombia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.