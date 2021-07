ARGENTINA BRASILE Streaming Gratis info TV Facebook YouTube, dove vedere Video Online: SKY o Eleven Sports?

Dove vedere Argentina Brasile Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Finale della Copa America: si gioca domenica 11 luglio 2021 alle ore 02:00 AM italiane a Rio de Janeiro. La sfida tra Messi e Neymar al Maracanã mette in palio il trofeo: per entrambi sarebbe la prima volta in questa competizioneScopri dove vedere Argentina Brasile streaming e tv.

Argentina Brasile Streaming, presentazione match

“Quello che desidero di più è vincere un titolo con la nazionale. Siamo ansiosi più che mai di conquistare la Coppa”. Queste le parole di Leo Messi dopo aver sconfitta la Colombia ai rigori in semifinale. Nella sua mente, di sicuro, saranno passate le immagini delle quattro finali perse con la maglia dell’Albiceleste, tre delle quali proprio in Coppa America (una con il Brasile e due con il Cile) e la restante al Mondiale (con la Germania). Ora, nell’epilogo della 47ª edizione del torneo continentale sudamericano, il 34enne fenomeno del calcio mondiale avrà un’altra occasione per provarci, forse l’ultima. Il suo avversario sarà l’amico Neymar: “Desideravo l’Argentina in finale, ho degli amici lì, ma poi vincerà il Brasile. L’ho sempre detto, Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto. Un grande amico, solo che ora siamo in finale e rivali. Voglio questo titolo, sarebbe il mio primo, come per lui. So che ha lottato molto per la sua nazionale e se io non ci sono e nemmeno il Brasile, tifo sempre Argentina”.

Argentina Brasile Diretta Live, formazioni probabili



Brasile (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison.

CT Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. CT Lionel Scaloni.

Arbitro: Ostojich E (Uruguay).

Argentina Brasile Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Argentina Brasile in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow.

Argentina Brasile Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Argentina Brasile fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.