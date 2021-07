Sorteggio Calendario Serie A 2021/22 in Diretta TV Streaming su DAZN

DIRETTA TV SORTEGGIO SERIE A – Il campionato di calcio 2021/2022 di Serie A conoscerà tra pochi minuti tutti gli abbinamenti, grazie al sorteggio che avverrà in diretta TV streaming sui canali digitali di DAZN oggi 14 luglio alle ore 18:30.

Per la prima volta nella storia assisteremo a un campionato asimmetrico, ovvero le giornate di andata non corrisponderanno né per sequenza, né per partite previste in ciascun turno, a quelle di ritorno.

La prima giornata di Serie A si giocherà il 22 agosto

Sono previsti cinque turni infrasettimanali ma anche sette domeniche di sosta (cinque per la Nazionale e due per la pausa natalizia),

infine l’ultima giornata si giocherà il 22 maggio 2022. Non è ancora chiaro se la Supercoppa Italiana di giocherà prima del via della Serie A.

Questo l’elenco delle 20 squadre che disputeranno da fine agosto il prossimo campionato di Serie A: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Venezia, Verona.