INGHILTERRA DANIMARCA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Inghilterra Danimarca Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Seconda semifinale degli Europei 2020 di calcio oggi mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane, allo stadio di Wembley a Londra: in palio c’è la finale! Scopri dove vedere Inghilterra Danimarca streaming e tv.

Inghilterra Danimarca Streaming, presentazione match

La seconda semifinale dell’Eurocup si svolgerà questo mercoledì al mitico stadio londinese di Wembley, dove si affronteranno due squadre con realtà diverse. La nazionale inglese si scontrerà con la sorprendente Danimarca che continua a stupire il vecchio continente, per un biglietto alla finale della competizione continentale UEFA dove sfiderà l’Italia di Roberto Mancini l’11 luglio.

La Danimarca, rivelazione del torneo, ha vissuto nelle ultime settimane un vero e proprio ottovolante di emozioni. Dopo un inizio all’Euro dove tutto era in secondo piano a causa del collasso di Christian Eriksen, i nordici hanno messo il cuore in un torneo dove basandosi sull’amor proprio, sull’artiglio e su un’unione degna di studio, sono entrati nella top 4 di questa edizione. Contro la Repubblica Ceca hanno dimostrato ancora una volta di poter sognare in grande.

Inghilterra Danimarca Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane. CT Southgate. In panchina: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. In panchina: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi). GUARDALINEE: Steegstra e De Vries. IV UOMO: Hategan (Romania). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Giocatori da tenere d'occhio: Harry Kane ha segnato tre gol nelle partite a eliminazione diretta dell'Inghilterra, uno in meno rispetto al record nazionale di Gary Lineker di

Inghilterra Danimarca Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



dieci gol nei grandi tornei internazionali. Per quanto riguarda la Danimarca, ancheha segnato tre gol a Euro 2020, tutti durante la fase a eliminazione diretta tra il 25° e il 50° minuto di gioco. Statistica in evidenza: la Danimarca è uscita imbattuta dal primo tempo delle ultime 17 partite (PT: 11 vittorie, 6 pareggi).

Inghilterra Danimarca in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Partita in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Inghilterra Danimarca Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Inghilterra Danimarca fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Inghilterra Danimarca non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.