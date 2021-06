BELGIO PORTOGALLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Belgio Portogallo Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La vincente di questo ottavo di finale degli Europei di calcio di Euro 2020, giocherà ai quarti contro l’Italia di Mancini. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai ed a pagamento su Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi domenica 27 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Belgio Portogallo Streaming, presentazione match

I Diavoli Rossi si sono spinti fino a questo punto della massima competizione continentale vincendo il Gruppo B. La compagine guidata da Roberto Martinez ha vinto tutte e tre le partite nelle quali è stata sin qui impegnata, superando nell’ordine Russia (3-0), Danimarca (2-1) e Finlandia (2-0). Più in salita è stato sin qui il percorso di un Portogallo (Campione in carica) che è stato impegnato nel girone più duro ed equilibrato del torneo: il Gruppo F.

Belgio Portogallo Diretta Live, probabili formazioni



Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T Hazard; Carrasco, Lukaku, E Hazard. CT Roberto Martínez. Indisponibili: Castagne, Chadli. In diffida: T Hazard.

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, CR7 Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Belgio Portogallo Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



CT Fernando Santos. In diffida: Rúben Dias.

Belgio Portogallo in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Belgio Portogallo in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Belgio Portogallo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.