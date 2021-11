ITALIA-SVIZZERA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o RaiPlay?

Dove vedere Italia-Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo Stadio Olimpico di Roma (verso il tutto esaurito) la Nazionale di calcio italiana allenata da Roberto Mancini affronterà un match fondamentale contro la Svizzera, nella partita valevole per le Qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. Scopri dove vedere Italia-Svizzera streaming e tv.

Italia-Svizzera Streaming, presentazione match

Nella gara precedente giocata a Basilea, gli svizzeri sono riusciti a fermare i neo campioni d’Europa sul pareggio senza reti. Entrambe le squadre hanno 14 punti e comandano il Girone C con 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L’Italia si qualifica se…

Vince le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord.

Vince contro la Svizzera e pareggia contro l’Irlanda del Nord.

Pareggia con la Svizzera ed ottiene una vittoria di larga misura contro l’Irlanda del Nord, superando gli elevetici per differenza reti.

Pareggia le prossime due gare e la Svizzera fa altrettanto.

Con queste combinazioni, l’Italia passerebbe da prima del Girone e si aggiudicherebbe un posto diretto per il Mondiale del 2022. In caso di secondo posto, ci sarebbero i temibili scontri Playoff a cui partecipano 12 squadre: le dieci seconde classificate dei gironi di qualificazione e le due migliori dei gironi di Nations League che non sono rientrate nei primi due posti del loro gruppo.

Italia-Svizzera Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Nel frattempo si aggiunge Danilo Cataldi alla schiera dei centrocampisti, complici le defezioni di Zaniolo e Pellegrini e le non perfetto condizioni di Barella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Pessina; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Ct: Roberto Mancini.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Sow; Gavranovic. Ct: Murat Yakin.

Negli ultimi 20 scontri disputati tra Italia e Svizzera, gli azzurri hanno trionfato per 10 volte, solo una volta hanno festeggiato gli svizzeri e i pareggi sono stati ben 9. Occorre molta attenzione e concentrazione, quindi, per i ragazzi di Mancini vista l’importanza del match e l’esperienza degli avversari.

Dove vedere Italia-Svizzera in TV



Italia-Svizzera in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

L’ultimo incontro è recente e risale al 5 settembre dove, al Jacob-Park, l’Italia non è riuscita ad andare oltre il pareggio nella partita valida per le qualificazioni mondiali 2022. Di altra importanza, è la partita tra le due squadre giocata il 16 giugno ad Euro 2020 (seconda partita del Gruppo A) e che ha visto gli Azzurri imporsi con un secco 3-0 con la doppietta di Locatelli e il gol di Ciro Immobile.

Italia-Svizzera Streaming Gratis

Italia-Svizzera fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Mancini (Italia): “Dobbiamo essere tranquilli nel preparare questa gara che è importante, solitamente con la Svizzera sono sempre gare difficili e lo sarà anche quella di venerdì. Se giochiamo come all’andata possiamo ottenere un ottimo risultato, ma io credo faremo ancora meglio. Sarà una gara importante, quindi non si può preparare con tensione”.

Alternative per vedere Italia-Svizzera Streaming Online

