Una stagione deludente per il Napoli: dalla gloria al declino

La stagione calcistica 2023/2024 si è rivelata estremamente deludente per il Napoli, ex Campione d’Italia. Dopo il trionfo ottenuto nell’ultima stagione sotto la guida di Spalletti, la squadra partenopea ha fallito nel conseguire la qualificazione sia alla Champions League che all’Europa League, venendo eliminata da entrambe le competizioni nel corso dell’annata.

La speranza della Conference League: l’ultima opportunità per il Napoli

L’unica possibilità rimasta per salvare in parte la stagione è rappresentata dalla qualificazione alla Conference League 2024/2025. Questa sarebbe un’opportunità per il Napoli di partecipare a un torneo europeo anche nella prossima stagione. L’attenzione è ora concentrata sulle partite finali di Serie A, dove il Napoli si gioca la possibilità di tornare in Europa e magari guadagnare l’accesso alla Conference League per la prima volta nella sua storia.

La situazione di classifica: il destino del Napoli nella Conference League

La situazione è chiara: se il Napoli riesce a piazzarsi all’ottavo posto in classifica, garantirà automaticamente la sua partecipazione alla prossima edizione della Conference League. Tuttavia, se dovesse classificarsi al nono posto, la squadra partenopea sarebbe esclusa da ogni competizione continentale per la stagione 2024/2025. Questo rende le ultime partite di campionato cruciale per il destino del Napoli.

Le possibilità di qualificazione del Napoli in Conference

Le speranze del Napoli di accedere alla Conference League sono ancora vive, ma dipendono da vari fattori. La squadra di Calzona può garantirsi la qualificazione in Conference League se riesce a battere sia la Fiorentina che il Lecce, e contemporaneamente la Fiorentina ottiene al massimo tre punti nei suoi ultimi due incontri di campionato. Anche in caso di una situazione leggermente più sfavorevole, con la Fiorentina che ottiene fino a quattro punti negli ultimi due incontri, il Napoli può ancora qualificarsi per la Conference League a parità di punti, grazie agli scontri diretti o alla differenza reti generale.

Napoli e Fiorentina: un’intrecciata corsa europea

La situazione potrebbe diventare ancora più complessa se la Fiorentina vincesse la Conference League. In questo scenario, se il Napoli dovesse classificarsi ottavo in Serie A e la Fiorentina arrivasse nona ma vincesse la competizione europea, le squadre italiane coinvolte nelle competizioni europee diventerebbero nove. Il Napoli rappresenterebbe l’Italia in Conference League grazie al suo ottavo posto, mentre la Fiorentina avrebbe garantito un posto in Europa League grazie al successo nella finale della Conference League contro l’Olympiakos.

La sconfitta amara del nono posto

Se il Napoli dovesse classificarsi al nono posto in Serie A, non avrebbe alcuna possibilità di partecipare alla Conference League. In questa eventualità, il team di Calzona si troverebbe escluso da qualsiasi competizione europea nella stagione 2024/2025.

Napoli: Record negativo per una squadra campione d’Italia

L’annata calcistica del Napoli è stata caratterizzata da risultati deludenti e record negativi. Nonostante la ricerca di un nuovo allenatore e la speranza di un rilancio, il club partenopeo ha dovuto affrontare una serie di sconfitte e problemi difensivi, culminati nella peggiore difesa mai vista per una squadra campione d’Italia. La situazione è paradossale, considerando il trionfo dell’anno precedente e la prospettiva poco brillante per il futuro.