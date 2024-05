Il nuovo volto della Champions League 2024/25: Cambiamenti radicali nel format e nelle partecipazioni

Champions League 2024/25: Una rivoluzione nel calcio europeo

L’edizione 2023-2024 della Champions League segna la fine di un’era, dando il via a un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. Il format che ha caratterizzato la competizione per oltre vent’anni verrà stravolto a partire dalla stagione successiva, la 2024-2025. Ecco un’analisi dettagliata delle principali novità che coinvolgeranno la Champions League.

Un numero magico: 36 squadre

La prima e più evidente svolta è rappresentata dal numero di squadre partecipanti, che passerà da 32 a 36. Questo aumento sarà implementato attraverso diversi criteri di qualificazione, tra cui l’assegnazione di un posto aggiuntivo alla federazione che si posizionerà al quinto posto nel Ranking UEFA. Inoltre, verrà esteso il numero di squadre partecipanti ai playoff di qualificazione nel percorso Campioni da quattro a cinque. Infine, due ulteriori posti saranno assegnati alle federazioni con le migliori prestazioni collettive nei tornei europei, con Italia e Germania già confermate per questo privilegio.

Addio alla fase a gironi

La più grande novità riguarda l’eliminazione della fase a gironi, sostituita da un unico girone contenente tutte e 36 le squadre partecipanti. Ogni squadra giocherà un totale di otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, determinate da un sorteggio con divisione in fasce basata sul Ranking UEFA.

Sorteggio e fasce

Il sorteggio vedrà le 36 squadre divise in quattro fasce, basate sul Ranking UEFA per club. La prima fascia includerà la squadra detentrice della Champions League e le migliori otto del Ranking UEFA, con le altre fasce composte in modo simile. Questo nuovo sistema permetterà agli incontri di avvenire tra squadre della stessa fascia, oltre a garantire uno scontro tra squadre della stessa federazione durante il girone unico, se la federazione in questione avrà almeno quattro squadre qualificate.

Nuova fase a eliminazione diretta

La fase a eliminazione diretta vedrà la qualificazione di 24 squadre su 36. Le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale come teste di serie, mentre le restanti squadre si sfideranno in un turno preliminare per garantirsi un posto negli ottavi. Le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate da tutte le competizioni europee.

Tabellone predefinito e anticipazioni sulle partite

Un’altra novità riguarda il tabellone della fase a eliminazione diretta, che seguirà un modello simile a quello dei Mondiali. Le squadre già qualificate agli ottavi saranno spalmate nel tabellone in base al posizionamento nel girone unico, evitando incontri tra squadre dello stesso girone fino alla finale. Questo modello permetterà alle squadre di pianificare il proprio percorso verso la finale fin dai playoff degli ottavi di finale.

Quante squadre italiane parteciperanno?

Per i tifosi italiani, la questione più urgente è quanti club italiani parteciperanno alla prossima Champions League. Attualmente, sono confermate cinque squadre italiane grazie al primo posto nel Ranking UEFA per nazioni. Tuttavia, esiste la possibilità che l’Italia possa qualificare addirittura sei squadre.

Orari e giorni delle partite

Infine, i cambiamenti nel format influenzeranno anche gli orari e i giorni delle partite. La fase a girone unico si svolgerà da settembre a gennaio, con partite programmate da martedì a giovedì. Le partite si giocheranno principalmente alle 18:45 e alle 21, con l’ultima giornata del girone unico disputata in contemporanea. Alcune partite degli ottavi di finale potrebbero essere anticipate alle 18:45, mentre dalle fasi successive tutte le partite si giocheranno alle 21.

Conclusioni

La Champions League 2024-2025 si presenta come un’edizione completamente rinnovata, con cambiamenti significativi nel format e nelle dinamiche della competizione. I tifosi di tutto il mondo saranno testimoni di una nuova era nel calcio europeo, con un’esperienza di gioco più intensa e avvincente che mai.