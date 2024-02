NAPOLI Verona Streaming TV, dove vedere Online Gratis: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Verona Streaming. Il Napoli ha pareggiato senza gol contro la Lazio, non riuscendo a fare un tiro in porta per la prima volta in una partita di Serie A da aprile 2012. Nonostante alcune sfide, il Napoli ha ottenuto punti in casa di recente. Il Verona, che ha pareggiato col Frosinone, inizia il turno sopra la zona retrocessione solo grazie alla differenza reti.

Dopo la vendita dei capocannonieri Ðurić e Ngonge, il Verona potrebbe affrontare un finale di stagione complicato. Tuttavia, il Verona ha aggiunto nuovi attaccanti alla squadra e cerca la prima vittoria in una trasferta di campionato da agosto. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Mazzarri e Baroni? Di seguito dove vedere Napoli-Verona streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Probabili formazioni Napoli-Verona

Il Napoli di Mazzarri affronta il Verona di Baroni in una partita di Serie A. Il Napoli è nono in classifica e lotta per un piazzamento europeo, mentre il Verona cerca di evitare la retrocessione. Il Napoli ha avuto il vantaggio negli scontri diretti in casa, ma il Verona ha vinto l’ultima partita a Napoli 40 anni fa. Entrambe le squadre arrivano alla partita dopo una serie di risultati altalenanti. Cyril Ngonge, ex giocatore del Verona, è il giocatore chiave della partita. Il Napoli è senza il suo attaccante Victor Osimhen.

Mazzarri potrebbe cambiare la formazione del suo team, passando al 4-3-3. Alcuni giocatori torneranno nella squadra dopo essere stati squalificati, mentre altri sono assenti per infortuni. Baroni potrebbe schierare una formazione diversa, ma alcuni giocatori recentemente acquistati potrebbero essere inclusi nella squadra.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesusn Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Olivera, Meret, Osimhen, Zielinski. Squalificati: Buongiorno. Diffidati: Di Lorenzo, Ngonge, Mazzocchi, Mario Rui, Rrahmani.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Serdar, Suslov, Lazovic; Henry. Allenatore: Baroni.

A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Coppola, Belahyane, Tavsan, Noslin, Dani Silva, Vinagre, Mboula, Charlys, Cruz, Bonazzoli. Indisponibili: Berardi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Magnani, Dawidowicz, Suslov.

Arbitro: Piccinini (Forlì). Guardalinee: Cecconi e Ricci. IV uomo: Fourneau. VAR: Di Bello. Assistente VAR: La Penna.

Napoli-Verona in TV, che canale?



Napoli-Verona in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Napoli-Verona su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel. L’Hellas Verona ha sbagliato quattro dei sei rigori calciati nella Serie A 2023/24 (incluso uno nell’ultimo turno di campionato, con Duda vs Frosinone), tanti errori quanti nei precedenti 38 tentativi dagli 11 metri nella competizione: in generale, la squadra gialloblù è quella che ha registrato il maggior numero di errori dal dischetto nel torneo in corso (quattro).

Napoli-Verona Streaming Gratis in Italiano

Napoli-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto. Cyril Ngonge è un ex di questa sfida: il classe 2000 – 34 gare e 11 reti con l’Hellas Verona in Serie A (spareggio incluso) prima di trasferirsi al Napoli a gennaio – è il terzo giocatore più giovane ad essere andato in doppia cifra di reti nel massimo torneo da inizio 2023 (11); solo Matias Soulè (10 reti – classe 2003) e il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia hanno un’età inferiore (11 gol – 2001).

Napoli-Verona Streaming alternative?

La sfida tra Napoli-Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV. Tomás Suslov ha preso parte a tre reti in questa Serie A (un gol e due assist), meno solo di Ondrej Duda (quattro) tra i giocatori attualmente presenti nell’organico dell’Hellas Verona. In particolare, tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno tre reti in questo campionato, solamente Valentín Carboni (classe 2005) e Gaetano Oristanio (settembre 2002) sono più giovani dello slovacco (giugno 2002).