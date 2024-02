Frosinone MILAN Streaming TV, come vedere Online Gratis: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Frosinone-Milan Streaming. Il Milan giocherà contro il Frosinone in questa 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024 per cercare di avvicinarsi all’Inter e alla Juventus in classifica. Il Frosinone ha 23 punti e si trova in una posizione abbastanza tranquilla. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Di Francesco e Pioli? Di seguito dove vedere Frosinone-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Il Frosinone sta migliorando dopo una serie di sconfitte consecutive. Hanno giocato bene contro il Verona grazie ai giocatori in prestito dalla Juventus. Hanno bisogno di iniziare bene, anche se hanno subito gol di apertura nelle ultime partite casalinghe. Non hanno mai vinto contro il Milan, che ha avuto qualche problema recentemente. Potrebbero sostituire l’allenatore Pioli con Antonio Conte. Il Milan ha avuto una buona prestazione in trasferta e potrebbe contare su Bennacer. Saranno pericolosi in attacco mentre si spostano verso sud.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Garritano; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. Allenatore Eusebio Di Francesco.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Frattali, Lirola, Valeri, Bourabia, Brescianini, Seck, Kvernadze, Reinier, Ibrahimovic, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Baez, Bonifazi, Kalaj, Lirola, Lusuardi, Marchizza, Oyono.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Florenzi, Simic, Jimenez, Terracciano, Bennacer, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Tolfo-Lo Cicero. IV Uomo: Cosso. VAR: Mariani. Assistente VAR: Sozza.

Frosinone-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Kaio Jorge ha fatto gol dopo il 55° minuto di gioco in entrambe le ultime due partite del Frosinone. Dopo avere segnato una doppietta contro il Bologna, Ruben Loftus-Cheek del Milan ha segnato nei primi tempi tre dei suoi ultimi quattro gol.

Frosinone-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

