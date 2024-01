Inter-Juventus all’arbitro Fabio Maresca, prima volta per il Derby d’Italia

L’arbitro selezionato per la partita tra Inter e Juventus sarà Fabio Maresca, scelto tra Guida come possibile candidato per il tanto atteso incontro di domenica sera. Quest’anno, il 42enne napoletano ha arbitrato nove partite di Serie A, di cui due con l’Inter (Inter-Roma 1-0 e Lazio-Inter 0-2) e una con la Juventus (Juventus-Lazio 3-1). Sarà la sua prima volta ad arbitrare il derby d’Italia.

Maresca ha arbitrato 125 partite di Serie A dalla stagione 2013/14 ed è stato tenuto a riposo nell’ultima giornata. La sua ultima partita arbitrata è stata Udinese-Milan il 20 gennaio scorso, durante la quale ha interrotto il gioco a causa di insulti razzisti rivolti a Maignan da parte di alcuni tifosi friuliani. A San Siro, Doveri sarà il quarto uomo, mentre Irrati e Di Paolo saranno gli assistenti VAR a Lissone.

Un precedente significativo di Maresca con l’Inter risale alla stagione 2020/21, quando l’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte gli disse chiaramente “Sei sempre tu, Maresca” dopo che non aveva espulso Arslan. Questo commento era collegato a un presunto rigore negato durante Inter-Parma due mesi e mezzo prima.

Maresca ha arbitrato la Juventus in quindici occasioni in carriera, con 11 vittorie bianconere, 1 pareggio e 3 sconfitte. Durante l’ultima partita arbitrata con la Juventus, Lazio-Juventus del 16 settembre dello scorso anno, ha suscitato l’ira dei biancocelesti a causa dei dubbi sulla costruzione del gol di Vlahovic, con la palla che sembrava essere uscita dal campo dopo un tocco di McKennie.

Con l’Inter, Maresca ha arbitrato in 17 occasioni, inclusa la finale di Supercoppa Italiana dell’anno scorso vinta 3-0 contro il Milan a Riad. In totale, l’Inter ha ottenuto 11 vittorie con l’arbitro napoletano, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quest’anno ha vinto due partite: il 29 ottobre con una vittoria casalinga per 1-0 contro la Roma e il 17 dicembre con una vittoria per 2-0 contro la Lazio all’Olimpico.