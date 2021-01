INTER JUVENTUS Streaming TV info TarjetaRojaOnline Gratis Facebook YouTube, dove vederla con Cellulare Online

Dove vedere Diretta Inter-Juventus Streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis Rojadirecta: Serie A Day 17. Alle ore 20:45 di oggi domenica 17 gennaio 2021, si gioca il Derby d’Italia Inter-Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ritrova il suo “amico” Antonio Conte nel posticipo domenicale della 18a giornata di Serie A: “Ci siamo sentiti dopo la prima partita, poi basta. È vero, abbiamo due caratteri diversi e forse per questo siamo andati d’accordo, prima quando giocavamo e poi quando mi allenava. È stato il primo che mi ha fatto pensare di studiare da tecnico, quindi gli sono grato. Mi ha insegnato tante cose da giocatore e da lì è nata quella cosa di pensare a un futuro da allenatore. Adesso siamo però su due panchine diverse, da avversari”.

Inter Juventus Diretta TV, come vederla.



Inter Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (Canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 del satellite).

La Juventus ha vinto le ultime tre gare fuori casa di Serie A, l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel marzo 2019 (quattro). In particolare, giocherà due partite esterne di fila al Meazza per la prima volta da aprile 1995 e potrebbe vincere due trasferte in un singolo girone d’andata sia contro Milan che contro Inter per la prima volta dal 1930/31.

Inter Juventus Streaming alternativa a TarjetaRojaOnline Gratis Rojadirecta TV e SportsBay.

Inter Juventus sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Alternative per vedere Inter Juventus in diretta streaming gratis.

sono illegali e non si possono usare perchè i loro siti web sono oscurati.

Altre forme per vedere Inter Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

La prossima sarà la 150a presenza in Serie A per Federico Chiesa della Juventus, potrebbe tagliare questo traguardo a 23 anni e 84 giorni, diventando il terzo giocatore di movimento italiano più giovane a riuscirci tra chi ha esordito nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Antonio Cassano (22 anni, 230 giorni) e Alberto Gilardino (22 anni, 314 giorni).

L’unica alternativa per guardare Inter Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Inter Juventus probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti, Sensi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt, Paulo Dybala.