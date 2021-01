NAPOLI FIORENTINA Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Diretta Live: Sky o DAZN Online?

Napoli-Fiorentina in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis o Rojadirecta TV a partire dalle ore 12:30 di oggi domenica 17 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Napoli-Fiorentina, che apre le partite domenicali della 18a giornata di Serie A, si gioca allo stadio Diego Armando Maradona. Chiffi sarà l’arbitro della sfida tra la formazione di Rino Gattuso e quella di Cesare Prandelli.

La Fiorentina ha vinto nell’ultimo match di Serie A disputato in trasferta contro il Napoli: la Viola si è imposta tre volte dal 2009/10 in terra campana contro gli azzurri (solo il Parma in quest’arco temporale ha vinto di più fuori casa contro il Napoli, quattro successi). Il Napoli viaggia a una media punti 1.63 in casa e di 2.25 in trasferta in questo campionato: solamente Benevento, Milan e Spezia hanno una differenza negativa maggiore tra la media punti casalinga e quella esterna in questa Serie A.

Napoli-Fiorentina Probabili Formazioni:



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Malcuit, Osimhen.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic.

Napoli-Fiorentina Diretta TV.



Allenatore Cesare Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Napoli-Fiorentina Streaming Live.



Napoli-Fiorentina sarà disponibile anche in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La Fiorentina, vittoriosa nell’ultimo match contro il Cagliari, non è ancora riuscita ad ottenere due successi consecutivi in questo campionato. Il Napoli ha segnato 18 gol nell’ultima mezz’ora di gioco, meno solo dell’Inter (23) in questo parziale nel campionato in corso.