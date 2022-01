INTER-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la Supercoppa 2022: PirloTV, Rai o Canale 5?

Dove vedere Diretta Inter-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Si gioca per aggiudicare il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Fischio d’inizio alle ore 21 a San Siro oggi mercoledì 12 gennaio 2021. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Questa sarà la 7a partecipazione alla Supercoppa Italiana per Massimiliano Allegri, che diventerà l’allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei). Simone Inzaghi è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita di Supercoppa Italiana riuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Sanchez.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, De Winter, Danilo, Luca Pellegrini, Bentancur, Arthur, Aké, Kaio Jorge, Kean, Dybala.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Ranghetti.

Inter-Juventus in tv: sarà trasmessa in televisione su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

Arturo Vidal ha preso parte a due reti in tre presenze in Supercoppa Italiana (gol e assist nel 2012) – il centrocampista dell’Inter è già andato a segno da ex contro la Juventus, nel gennaio 2021 in Serie A.

Inter-Juventus streaming gratis con Sportmediaset.it e Mediaset Infinity, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Leonardo Bonucci potrebbe giocare l’ottava Supercoppa Italiana, superando Javier Zanetti – solamente Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi a nove) contano più presenze nella storia della competizione.

La sfida tra Inter-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Prima di questa edizione, Samir Handanovic era il giocatore con più presenze in Serie A (535) senza aver mai disputato una gara in Supercoppa Italiana da quando questa è stata istituita nel 1988.