BARCELLONA REAL MADRID Streaming Gratis ROJADIRECTA PIRLOTV: dove vedere la Supercoppa di Spagna con iPhone PC Tablet:

Dove vedere Diretta Barcellona Real Madrid Streaming Video Gratis senza Rojadirecta El Clasico: semifinale di Supercoppa di Spagna.

Questo mercoledì, 12 gennaio, avremo il primo “El Clasico” di Spagna dell’anno. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti parte da grande favorito, ma il Barcellona di Xavi Hernández, che ha recuperato diversi giocatori importanti, sente di avere delle opzioni – almeno così l’hanno espresso pubblicamente – per ottenere un risultato positivo.

L’impegno corrisponderà alle semifinali della Supercoppa di Spagna 2022, che, in una delle decisioni più controverse degli ultimi tempi, è stata portata in Arabia Saudita. Ricordiamoci che ora, e da un paio d’anni, hanno partecipato 4 squadre. E c’è una Final Four (un paio di semifinali per una singola partita e una finale per una singola partita).

Se Barcellona-Real Madrid è la prima semifinale della Supercoppa spagnola, l’altra vedrà dunque di fronte 24 ore più tardi Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Le vincenti delle due partite si ritroveranno infine di fronte nella finalissima, in gara secca, in programma domenica 16 gennaio.

Probabili Formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dani Alves, Ferran Torres, Dembélé. All. Xaxi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Come vedere Barcellona Real Madrid in Diretta TV Video senza Rojadirecta.

Barcellona Real Madrid sarà visibile in diretta tv e in chiaro: sarà infatti NOVE a trasmettere in esclusiva la grande sfida tra la formazione di Xavi e quella di Carlo Ancelotti.

Dove vedere Barcellona Real Madrid Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e PirloTV

Barcellona-Real Madrid streaming gratis: la semifinale della Supercoppa spagnola sarà infatti visibile gratuitamente sia sul sito di NOVE che su Discovery+.