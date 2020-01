Real Madrid vince la Supercoppa di Spagna, Atletico battuto ai calci di rigore.

, , in

Il Real Madrid è stato incoronato campione della Supercoppa spagnola domenica dopo aver sconfitto l’Atletico Madrid ai calci di rigore: è il suo 11a volta! Dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, a Jeddah, i blancos hanno superato per 4-1 ai rigori l’Atletico Madrid di Simeone.

La formazione allenata da Zinedine Zidane, che ha conquistato il decimo trofeo da tecnico delle merengues, è giunta in finale di Supercoppa, la prima decretata con la formula della Final four, superando il Valencia, mentre i Colchoneros avevano eliminato in semifinale il Barcellona.