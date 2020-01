Serie A, Roma: infortunio Zaniolo, rottura crociato.

, , in

Durante la partita Roma-Juventus, vinta dai bianconeri con il risultato di 1-2, nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A, il giocatore giallorosso e della nazionale Nicolò Zaniolo, è dovuto uscire a causa di un infortunio apparso subito abbastanza grave. Uscito dall’Olimpico in lacrime, qualche ora pù tardi è arrivata la triste notizia in forma ufficiale: stagione finita per il giocatore.

Infortunio Zaniolo: “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale”.

Sull’account Twitter dell’As Roma è apparso il seguente messaggio: