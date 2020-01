Napoli-Barcellona, Suarez infortunato non giocherà.

CHAMPIONS LEAGUE – Brutte notizie per il Barcellona e, di conseguenza, una buona notizia per il Napoli. L’attaccante Luis Suarez ha subito un infortunio che lo obbligherà a rimanere lontano dai campi di gioco per almeno 4 mesi.

Stagione finita per Luis Suarez del Baercellona.

Sono le conseguenzeoccorsogli nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa 3-2 dai blaugrana contro l’Atletico Madrid.

Niente doppia sfida di Champions col Napoli. L’attaccante uruguaiano è stato operato domenica mattina dal dottor Ramo’n Cugat a Barcellona. Il tempo stimato per il recupero è di circa quattro mesi. Suarez in questa stagione aveva realizzato 14 gol in 23 partite (11 nella Liga e 3 in Champions), oltre a 7 assist.