Info ROJADIRECTA Parma-Lecce Siena-Juventus U23, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi lunedì 13 gennaio 2020, dove spiccano Parma-Lecce (Serie A) e Siena-Juventus U23 (Serie C).

20:45 Diretta Parma-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite).

Arbitro Fabbri. Il Parma non vince al Tardini dal 2-0 sulla Roma del 10 novembre: dopo quel risultato, la sconfitta di misura col Milan ed il deludente pareggio 1-1 col Brescia; Lecce decisamente meglio lontano dal Salento in questa prima metà di stagione: ben 11 dei 15 punti che i giallorossi contano in classifica sono stati infatti conquistati in trasferta.

Diretta Parma Lecce sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Siena-Juventus U23 (Serie C) – RAI Sport e Eleven Sports.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.