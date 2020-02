NAPOLI BARCELLONA Streaming Gratis in chiaro? Info Rojadirecta: Dove vederla con Cellulare Tablet e PC | Andata ottavi di finale di Champions League

Dove vedere Napoli Barcellona streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League che si gioca alle ore 21 italiane di oggi martedì 25 febbraio 2020. Napoli Barcellona in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo. Partiamo subito con le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Quique Setién.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Napoli Barcellona in Diretta TV.

Napoli Barcellona in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). In chiaro su Canale 5 (Mediaset).

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Napoli e Barcellona: le due squadre si sono affrontate in estate nella prima edizione del Trofeo Liga/Serie A con un formato andata/ritorno. La gara d’andata è stata vinta dal Barcellona per 2-1, al ritorno sono stati ancora i catalani ad imporsi con il risultato di 4-0 (ambo le gare sono state disputate durante la tournée statunitense delle due squadre).

Napoli Barcellona Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Napoli Barcellona streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In chiaro su Mediaset Play.

Alternative per vedere Napoli Barcellona in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Napoli Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Si gioca in contemporanea a Chelsea-Bayern.