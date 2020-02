Info Rojadirecta Lione-Juventus Real Madrid-Manchester City, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 26 febbraio 2020. Occhi puntati su Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League.

15:00 Sicula Leonzio-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Picerno-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Avellino-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.

16:30 Vibonese-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Teramo-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Cavese-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Bisceglie-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Ternana-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Catanzaro-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Monopoli-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Lione-Juventus (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro: J Gil Manzano. La Juventus scende in campo questa sera per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, sul campo dell’Olympique Lione. C’è grande attesa per vedere i bianconeri tornare a giocarsi quello che senza ipocrisie deve considerarsi il vero unico obiettivo stagionale dei ragazzi di Maurizio Sarri; i francesi, dal canto loro, nonostante abbiano superato la prima fase del torneo vivono grosse difficoltà in Ligue1, dove arrancano addirittura all’undicesimo posto.

21:00 Diretta Real Madrid-Manchester City (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Arbitro Orsato (Italia). Va in scena al Bernabeu una delle tante sfide stellari di questi ottavi di finale di Champions League, tra Real Madrid e Manchester City. Si affrontano due delle squadre favorite per la vittoria finale, guidate in panchina da due tecnici che sanno come si porta i propri giocatori ad alzare la coppa dalle grandi orecchie: Zidane, tecnico degli spagnoli, vincitore per 3 volte di fila alla guida del Real, e Guardiola, che da mister del Barcellona ha scritto in Champions pagine indimenticabili.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.