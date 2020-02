Lione JUVENTUS Streaming (info Rojadirecta) Gratis in chiaro su Canale 5? Dove vedere il match

Dove vedere Lione Juventus streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata degli ottavi di Champions League che si gioca alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 26 febbraio 2020.

Lione Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Lione Juventus streaming: presentazione partita.

La Juventus scende in campo questa sera per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, sul campo dell’Olympique Lione. C’è grande attesa per vedere i bianconeri tornare a giocarsi quello che senza ipocrisie deve considerarsi il vero unico obiettivo stagionale dei ragazzi di Maurizio Sarri; i francesi, dal canto loro, nonostante abbiano superato la prima fase del torneo vivono grosse difficoltà in Ligue1, dove arrancano addirittura all’undicesimo posto. Arbitro: J Gil Manzano.

Lione Juventus in Diretta TV.

Lione Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Da un lato il Lione è sempre stato eliminato quando ha affrontato squadre italiane nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, con un 1-3 complessivo contro il Milan nel 2005/06 (quarti di finale) e uno 0-2 contro la Roma nel 2006/07 (ottavi di finale). Dal canto suo la Juventus ha sempre ottenuto la qualificazione quando ha affrontato formazioni francesi dagli ottavi in poi.

È la sesta stagione consecutiva in cui Madama raggiunge gli ottavi di finale. Nelle ultime 5 ha raggiunto i quarti in 4 occasioni, mentre nel 2015/16 venne eliminata dal Bayern Monaco (4-6 il punteggio finale complessivo in favore dei tedeschi).

Memphis Depay, che salterà la gara per infortunio, è il miglior marcatore del Lione con 5 reti, Paulo Dybala è invece il bomber bianconero nel massimo torneo continentale con 3 goal realizzati.

Lione Juventus Streaming Online.

Lione Juventus streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Niente diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis con MediasetPlay.

Alternative per vedere Lione Juventus in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Lione Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Le probabili formazioni.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, M Dembelé. Allenatore Rudi Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.