Info ROJADIRECTA Inter-Ludogorets Gent-Roma Arsenal-Olympiacos, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 27 febbraio 2020, dove spiccano Inter-Ludogorets e Gent-Roma di UEFA Europa League.

18:55 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Diretta Gent-Roma (UEFA Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La Roma è stata eliminata in 2 delle sue ultime 4 gare delle maggiori competizioni europee dopo aver vinto la gara di andata, inclusa l’ultima con il Porto nella Champions League della scorsa stagione. La Roma può vincere la sua seconda trasferta consecutiva in competizioni europee per la prima volta dal marzo 2008.

Diretta Gent Roma su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Espanyol-Wolverhampton (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Inter-Ludogorets (UEFA Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Inter è imbattuta contro squadre bulgare in competizioni europee (tre successi e tre pareggi in sei precedenti). Solo contro le avversarie ucraine i nerazzurri hanno giocato più incontri (otto) senza perderne neanche uno. Il Ludogorets ha perso tutte le ultime tre partite in competizioni europee contro squadre italiane, senza segnare neanche una rete.

Diretta Inter Ludogorets su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Tv8.

21:00 Arsenal-Olympiacos (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Manchester United-Bruges (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Ajax-Getafe (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.